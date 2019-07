Zagrebački Zrinjevac postao intergalaktička oaza za ljubitelje knjige

Manifestacija More knjiga, koju je Lumen izdavaštvo pokrenulo s ciljem promicanja knjiga i poticanja čitanja, otvorena je u ponedjeljak u zagrebačkom parku Zrinjevac te će kao 'intergalaktička plaža' do 14. srpnja posjetiteljima nuditi književne susrete, promocije i radionice

Manifestacija More knjiga osmišljena je kao spoj umjetnosti i zabave. Posjetiteljima će ponuditi više od 300 naslova na hrvatskom i engleskom jeziku koje će moći besplatno pročitati, a uz ležaljke na plaži usred Zagreba, u ponudi su i kokteli nazvani po knjigama.

Instalaciju i dizajn prostora osmislio je umjetnik Mario Miše. 'Kada sam razmišljao na temu intergalaktičke plaže, sjetio sam se da me meduze podsjećaju na svemirce. U moru nam predstavljaju NLO-e, a ujedno rade i sjenu. Htio sam da ljudi imaju osjećaj kao da su pod morem', rekao je Miše.

Na Zrinjevcu će o knjizi 'Vatra i krv' i serijalu 'Pjesma Leda i Vatre' biti riječi u petak 5. srpnja, kada će urednica Lumena Miroslava Vučić razgovarati s prevoditeljima Vladimirom Cvetkovićem Severom i Markom Kovačićem te fanovima i urednicama Anom Briški Đurđevac i Sonjom Miličević Vukelić o velikoj popularnosti tog književnog serijala.

Osim knjiga, na programu su i filmske projekcije 'Star Warsa', 'Marsovca', i 'Avatara', a predstavit će se i mladi slikari, koji će pred posjetiteljima oslikavati platna na temu čitanja i intergalaktičkog putovanja povezanog s čitanjem.

More knjiga uključeno je u nacionalnu kampanju za promicanje čitanja djeci 'Čitaj mi', a na plaži će najmlađi moći sudjelovati u četiri radionice za poticanje čitanja, koje su na programu 2., 4., 8., i 10. srpnja od 17 sati.

More knjiga i intergalaktička oaza na Zrinjevcu otvoreni su do 14. srpnja od 10 ujutro do ponoći.