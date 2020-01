Zagrebačka Kinoteka u novoj godini počinje s novim programskim konceptom

Zagrebačko kino Kinoteka u novoj godini donosi novi programski koncept, a sezonu otvara u utorak tematskim ciklusom Filmske žurke s klasicima, hitovima i manje poznatim filmovima, nastalima od 30-tih godina 20. stoljeća do danas, u kojima su izlasci, tulumi i zabave važan motiv ili okosnica radnje.

Prva dva tjedna istražuje kućne zabave (od 7. do 11. siječnja) te klupsku scenu i noćni život (od 14. do 18. siječnja), potom gubitak kontrole (od 21. do 25. siječnja), a zaključit će ga filmovi u kojima zabava predstavlja katalizator ili prostor osobne i društvene transformacije (od 28. siječnja do 1. veljače).

Uključit će velika imena filma, među ostalim, Jeana Renoira (Pravilo igre, 1939), Luisa Buñuela (Anđeo uništenja, 1962) i Michelangela Antonionija (Povećanje, 1966), Mikea Nicholsa, Richarda Burtona i Elizabeth Taylor (Tko se boji Virginije Woolf?, 1966), Petera Sellersa i Blakea Edwardsa (Zabava, 1968), Sissy Spacek, Johna Travoltu i Briana De Palmu (Carrie, 1976), Martina Scorsesea (U sitne sate, 1985), Baza Luhrmanna, Ewana McGregora i Nicole Kidman (Moulin Rouge!, 2001), Larsa von Triera, Kirsten Dunst i Charlotte Gainsbourg (Melankolija, 2011) i Paola Sorrentina (Velika ljepota, 2013).

Od domaćih i regionalnih autora tu su Zvonimir Berković (Rondo, 1966.), Maja Miloš (Klip, 2012.) i Igor Bezinović (Kratki izlet, 2017.), najavljeno je iz Kinoteke.

Osim tematskih programa, Kinoteka ove godine obuhvaća i recentne naslove iz aktualne kino-distribucije, posebne programe i dva programska noviteta namijenjena filmofilima – Kultni petak i Na drugi pogled, kao i subotnje Matineje s dječjim hitovima.

Programska linija Noviteti do kraja siječnja donosi tri aktualne svjetske filmske uspješnice, provokativnu i nagrađivanu južnokorejsku crnu komediju 'Parazit', koja je osvojila Zlatni Globus, horor-fantaziju 'Svjetionik' s Robertom Pattisonom i Willemom Dafoeom, te 'Tuga i slava', autobiografski film Pedra Almodovara.

'Kultni petak' namijenjen je filmofilima otvorenima egzotičnom, provokativnom i rubnom filmskom izrazu te donosi naslove koji su s vremenom izgradili vjernu sljedbu te se mnogi od njih prvi puta nakon dugo vremena prikazuju na velikome platnu.

Primjer za to u siječnju je restaurirani SF film 'Liquid Sky' ruskog redatelja Slave Tsukermana, izrastao iz newyorške avangardne new wave scene ranih 1980-ih, koji se opisuje kao 'remek-djelo američkog undergrounda te modno-glazbeni trip u specifično stanje uma i stil života.'

Program 'Na drugi pogled' posvećen je filmovima koji su u vrijeme svoga nastanka previđeni, zanemareni, loše ocijenjeni ili pogrešno shvaćeni, a koje sada treba ponovno otkriti. Otvara ga redateljska verzija filma 'Studio 54' Marka Christophera, kao produžetak tematskog programa o filmskim žurkama i zabavama.

Više informacija o programu i pojedinačnim naslovima nalaze se na web stranicama Kinoteke.