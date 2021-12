Uz čitanje u najranijoj dobi do viših životnih postignuća: Predstavljen nacionalni program poticanja čitanja djeci

Nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi 'Rođeni za čitanje' predstavljen je u srijedu navečer u Slavonskom Brodu na edukacijskom skupu za pedijatre Slavonije i Baranje

'Program će krenuti u realizaciju od slijedeće godine i on je najkompleksniji od svih programa koje smo pokrenuli. Program uključuje pedijatre koji će od šestog mjeseca djeteta senzibilizirati roditelje na potrebu čitanja na glas. To je način na koji se jačaju dječje kompetencije. Sva istraživanja pokazuju da se djeci kojoj se čita, razvija njihov kvocijent inteligencije, kognitivne sposobnost i općenito kasnije njihova pismenost. U Hrvatskoj je samo trećina roditelja svjesna potrebe i vrijednosti čitanja djeci na glas; na žalost puno manji je postotak onih koji zaista čitaju svojoj djeci. Provedbom projekta nadam se da će puno veći broj roditelja shvatiti kolika je dobrobit čitanja djeci', rekla je ministrica Obuljen Koržinek. Podsjetila je da se ovakav program već 20-tak godina provodi u Italiji i da je polučio željene pozitivne promjene.

Tijekom slijedeće godine program 'Rođeni za čitanje' predviđa organizaciju edukacija pedijatara o važnosti čitanja djeci naglas u svakoj županiji, a edukacije pedijatara vodi prim. dr. Marija Radonić, pulmolog, idejna začetnica programa. Najavila je da će kroz projekt za djecu koja dolaze u 282 pedijatrijske ordinacije u Hrvatskoj, biti osigurane i četiri primjerene slikovnice - za dobne skupine od šest do 18 mjeseci, za skupinu od 18 mjeseci do tri godine, za skupinu od tri do pet godina i za skupinu od pet do sedam godina.