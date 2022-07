U Kinu Valli održane i zadnje press projekcije ovogodišnjeg Hrvatskog natjecateljskog programa

Održane su i zadnje dvije press projekcije i konferencije za medije filmova iz Hrvatskog natjecateljskog programa, Glava velike ribe Arsena Oremovića i Zbornica Sonje Tarokić

Na konferenciji za medije filma Glava velike ribe, redatelj Oremović predstavio je svoju filmsku ekipu, producentice Maju Vukić i Katarinu Prpić, montažera Tomislava Pavlica i glumce Lanu Barić i Nevena Aljinovića Tota.

Redatelj je izjavio da je zapravo odmah nakon čitanja Sviličićeve knjige osjetio da bi ona bila odličan predložak za film. Istaknuo je i kako mu je jako važno bilo da je sama gluma u filmu vrlo prirodna, a da i inače voli raditi s „naturščicima“ kako bi čitav proces djelovao što 'prirodnije'. Time se vodio i kod odabira glavne glumice, Lane Barić, koju smatra predstavnicom 'prirodne glume', iako je akademski obrazovana glumica. Lana je snimanje nazvala divnim iskustvom, a atmosferu na setu jako opuštenom. Istaknula je kako joj je važno bilo napraviti ulogu koja je neovisna o muškom liku, a onda zajedno s Arsenom i Nikšom graditi tu ulogu, budući da je i osobno, a i profesionalno manje motivirana ako je njena uloga podržavati mušku. Mislim da smo se ženskih podržavanja glavnih muških uloga dovoljno nagledali u hrvatskom filmu, izjavila je. Neven Aljinović, izjavio je da je s likom kojeg je glumio odmah osjetio poveznicu, a da mu je kod građenja lika pomoglo životno iskustvo, budući da po profesiji nije akademski glumac. Montažer Tomislav Pavlic rekao je kako je i montažom pokušao sva tri glavna lika napraviti ravnopravnima, pokušavajući im dati jednako prostora u filmu. Producentica Maja Vukić naglasila je da je bio užitak raditi sa sjajnom ekipom koju je okupio Arsen Oremović, iako se snimalo u vrijeme kada je pandemija bila u punom zamahu, a osim glumaca istaknula je i ulogu scenografije, kostimografije, snimatelja, maske, zvuka i glazbe u filmu, za koje je rekla da su napravili iznimno dobar posao, a Katarina Prpić je konferenciju zaključila izjavivši kako se nada da će ovaj film pronaći svoj put do gledatelja. To neće biti lako, ali dat ćemo sve od sebe jer vjerujemo da je došlo vrijeme i da publika dobije priliku i nauči gledati ovakve, usudila bih se reći art filmove u punom smislu te riječi, rekla je.

Filmska ekipa Zbornice na konferenciji za medije prisustvovala je u sastavu: redateljica Sanja Tarokić, producentica Ankica Jurić Tilić, direktor fotografije Danko Vučinović i glumci Marina Redžepović, Stojan Matavulj, Sandra Lončarić i Maja Posavec.

Sonja Tarokić izjavila je kako je cijeli ovaj projekt prošao kroz dugotrajan proces, naime scenarij je počela pisati još prije šest ili sedam godina, ali je kasnije u u interakciji s producenticom Ankicom Jurić Tilić rastao i razvijao se do svoje finalne faze, a sve prepreke na koje se neminovno nailazi kod tako dugotrajnih procesa, filmsku su ekipu samo dodatno motivirale. Reakcije publike, pogotovo ljudi koji rade u obrazovnom sustavu variraju, ali puno je više onih koji su zapravo zahvalni što se netko posvetio ovoj temi, koja je danas evo aktualnija no ikad, izjavila je redateljica. Marina Redžepagić rekla je da je činjenica da je već prije surađivala s redateljicom Tarokić bila olakotna okolnost, budući joj se mogla prepustiti s punim povjerenjem. Ulogu je nazvala vrlo izazovnom i naglasila da se u građenju te uloge nije oslanjala ni na što što joj je bilo do tada poznato, izvanjsko, već je pronašla svoj put emocionalnim pristupom što je nazvala vrlo zahtjevnim jer je morala ući u najranjivije dijelove sebe. Sandra Lončarić sretna je zbog reakcija publike, budući da su se razgovori o toj, vrlo aktualnoj temi, potaknuli s čim se složila i producentica Ankica Jurić Tilić, koja je rekla kako su vrlo pozitivne reakcije od prosvjetara imali i prije samog snimanja, a Stojan Matavulj ovu temu je nazvao vječnom. Direktor fotografija nazvao je cijeli proces vrlo intezivnim, čega je postao svjestan tek vidjevši film po prvi put, nakon završenog snimanja. Producentica Jurić Tilić izjavila je i kako je iza filma bogat festivalski život, koji će se nastaviti i nakon Pule.

Filmove Zbornica i Glava velike ribe možemo pogledati večeras u Areni s početkom u 21:30, odnosno 23.45 sati.

Program, detaljni raspored svih projekcija kao i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj stranici Festivala www.pulafilmfestival.hr.