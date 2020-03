U Kerempuhu održana premijera predstave 'Gruntovčani'

U Satiričkom kazalištu održala se premijera 'Gruntovčana' Mladena Kerstnera i Borisa Svrtana, koji uz Rajka Minkovića potpisuje i režiju

Kada u njihov miran život u Gruntovcu bane državna tajnica Marinela Puvalo, predstavnica novog tipa hrvatskog kapitalizma, i donese megalomansku ideju o gradnji spojnice na europski koridor i industrijske zone, stvari se do te mjere uzburkaju da karakteri i mentalitet naših poznatih likova, uz peripetije i međusobne sukobe, dođu do punog izražaja. U apsurdnom sudaru toga gruntovačkoga mentaliteta sa zahtjevima suvremenoga diktiranoga napretka izlaze na površinu sve prepoznatljive društvene i osobne mane - od licemjerja duhom skučene i intrigama premrežene sredine preko sitnotrgovačke surovosti i zadrtosti takozvanih bližnjih pa sve do univerzalne poante o naivnosti i krahu svakoga pokušaja dobrote i idealizma.