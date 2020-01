U Berlinu novi filmovi Agnieszke Holland, Jia Zhang-kea, ali i tragično preminulog Jóhanna Jóhannssona o spomenicima na Balkanu

Filmski festival u Berlinu od ove godine ima novo vodstvo pa svi s nestrpljenjem iščekuju obrise novog smjera kojim će ići program jednog od najvažnijih filmskih festivala na svijetu. Za sada je obajvljen izbor kratkih filmova, kao i pojedini filmovi programa Berlinale Special.

Tu je i novi film Agnieszke Holland 'Šarlatan' zatim britanski film 'Minamata' redatelja Andrewa Levitasa s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi, zatim dokumentrana serija 'Hillary' Nanette Burstein o nekadašnjoj američkoj prvoj dami i predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton, te još jedna svjetska premijera, novog filma, ovoga puta dokumentarnog, sjajnog kineskog redatelja Jia Zhang-ke 'Swimming Out Till The Sea Turns Blue'.

Najavljena je i premijera islandskog dokumentarca 'Last and First Men' koji je režirao slavni, tragično preminuli skladatelj Jóhann Jóhannsson. Naratorica u filmu je slavna britanska glumica Tilda Swinton, a projekt je isprva bio zamišljen kao multimedijski projekt koji bi se prikazivao u koncertnim dvoranama uz glazbu koju je Jóhannsson skladao.

'Last and First Men' u tom je obliku već prikazan u Barbican Hallu u London i operi u Sydneyu, a sada će prvi put biti prikazan u kao film s nadosnimljenom Jóhannssonovom glazbom. Inače, slavnom skladatelju to nije bio prvi redateljski pokušaj, već je ranije snimio kratki dokumentarac 'Kralj ljeta'.

Projekt 'Last and First Men' se temelji na istoimenom znanstveno-fantastičnom romanu Olafa Stapledona iz 1930. te na fotografijama spomenika iz vremena socijalizma na području Balkana, nizozemskog fotografa Jana Kempenaersa. Jóhannsson je svojevremeno kazao kako je proveo mjesec dana putujući Balkanom i snimajući spomenike izgrađene na mjestima velikih bitaka i koncentracijskih kampova. Film je snimljen na 16mm kameri na crno-bijeloj filmskoj traci, a snimao ga je norveški direktor fotografije Sturla Brandth Grøvlen ('Victoria','Ovnovi').