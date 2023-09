Tri hrvatska filma su na Netflixu, i to je super. A Hrvati kažu da im kvare djecu

Možda djeluje pomalo provincijalno kad se netko veseli zbog toga što su hrvatski filmovi uvršteni u katalog Netflixa - kao ono kad neki naš glumac u hollywoodskom filmskom hitu odigra najsporednijeg od sporednih likova, koji još k tome pogine kukavnom smrću u prvih deset minuta filma, pa onda po medijima osvanu napisi da je taj-i-taj maltene postao novi Ryan Reynolds ili Gosling . No činjenica da su tri hrvatska filma, i to tri hrvatska filma relativno novijeg datuma, odnedavno 'igraju' na Netflixu nije uopće bezvezna ni sasvim trivijalna.

I sad, hladni cinici među nama vjerojatno će reći: 'Pa što? Ne'š mi vel'ke fore!' i 'Moš mislit kako će svjetska publika sad navalit' gledat' hrvatske filmove', ali nije to baš tako beznačajno i nije stvar u svjetskoj, nego u domaćoj publici.

Naime, svi znamo da domaća publika baš nešto i ne ide u kino gledati domaće filmove. Karte su skupe, a i hrvatski film - iako tome već neko vrijeme nije tako - bije glas da je dosadan, ukočen, neduhovit i da sâm sebe shvaća nepodnošljivo ozbiljno. Zbog toga podosta hrvatskih filmova novijeg datuma, onih koji uopće nisu dosadni, ukočeni ni neduhoviti, nikad i ne dopre do hrvatskih gledatelja. No kad se pojave na nekom streaming servisu, pretplata na koje u pravilu stoji mnogo manje nego što stoji jedna kinokarta - veća je šansa da će ga domaća publika i pogledati. Jest da bi bila još veća fora da se takvi filmovi pojave na streaming servisu javne televizije, kojoj je i dužnost promicanje hrvatske kulture, ali hajde, uzet ćemo što nam stvarnost daje. Osim toga, od prikazivanja na Netflixu autori filmova mogu nešto i zaraditi - svakako više nego kad se takvi filmovi (eventualno) gledaju tako da se piratski skidaju s interneta.

Na hrvatskoj grupi o preporukama za gledanje na Netflixu, doduše, pojavljivanje nekih od ovih filmova na ovom streaming servisu pokrenulo je apsurdne rasprave i javljanje neokonzervativnih glasova a la Poljska u malom. Kao, sve je to amerikanizirano, kvari nam djecu, 'za Boga miloga, kako je moguće da je to u lektiri?!', ali srećom, takvi stupidni argumenti zasad ne dopiru do onih koji odlučuju o uvrštavanju filmova u Netflixov katalog. Nadam se da nikad i neće.