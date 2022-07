'Nosila je rubac črleni' - jedan od najsimpatičnijih domaćih filmova u zadnjih desetak godina

Daleko od toga da 'Nosila je rubec črleni' nema nikakvih mana. Ima trenutaka u kojima kao da nešto nedostaje, s čudesnim raspletom i epilogom kao da se malo zbrzalo, ali film je u cijelosti toliko simpatičan, veseo i razigran da vam nakon gledanja može ostati samo smiješak na licu.

Godina je 1991. u Zagorju, na radiju se čuju vijesti o ratu, a u pitoresknom mjestašcu među brežuljcima sprema se vjenčanje lokalne puce Ančice , koja se nikako ne može pomiriti da se zbog trudnoće udaje za lokalnog bedaka Renčeka jer zapravo voli mjesnog svećenika. Tješi je njezina kuma, sredovječna Anka , koja joj peče kolače za svadbu, ali ima i svojih problema. Njezina mlada prasica Beba 'skroz je ponorela' jer 'hoče dečka' i Anka ju je naumila odvesti najboljem rasplodnom nerastu u kraju - izvjesnom Rokiju . Ankin muž nije baš radostan zbog toga - Rokija je, naime, njegov gazda doveo sa stočnog sajma u Srbiji i Ruda bi radije da Bebi nađu 'nekog našeg dečka'. 'Kak bu to zgledalo? Sprema se rat, a ti ju vodiš Srbijancu' , negoduje, no Anka ne želi ni čuti njegove prigovore. Vodi Bebu k Rokiju i bok.

Zadnji dio - onaj s raspletom, proštenjem i najdoslovnijim deus ex machina raspletom koji sam vidjela još od ekranizacije romana 'The Stand' Stephena Kinga (samo s manje pompe, ali više duhovitosti) - možda su nešto slabiji, pa se do kraja, odnosno epiloga 1995. godine, čini kao da u filmu nešto nedostaje, da je zbrzano ili možda čak uklonjeno iz scenarija, odbačeno u montaži ili tako nešto. No unatoč tom laganom brzanju, površnosti, štoli - film i dalje ostaje jedan od najsimpatičnijih domaćih filmova u zadnjih desetak godina.