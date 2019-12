Treća sezona 'Krune' - sredovječni Elizabeta i Filip s rudarima, astronautima i buntovnim sinom

U svojem trećem izdanju, 'Kruna' više-manje nastavlja tamo gdje je stala, samo s nešto starijim protagonistima i s drugim povijesnim okolnostima u Velikoj Britaniji. Kraljica je sada sredovječna žena koja se pita koliko je njezina uloga uopće smislena, s obzirom na to da sada vlada tek ostatkom ostataka carstva nad kojim je nekoć bila okrunjena, njezin suprug zapada u duboku krizu srednjih godina, a povrh svega - njihov nesretni sin Charles teško prihvaća tradicionalna ograničenja svoje uloge.

Peter Morgan , glavni pisac i autor Netflixove serije 'Kruna' još je od prvih epizoda uspijevao u nečemu što sam, moram iskreno priznati, smatrala nemogućim. Baš kao i u svojem povijesnom filmu 'Kraljica', u kojem se bavi reakcijama kraljice Elizabete II na smrt princeze Dijane, i ovdje je život kraljevske obitelji, njihove privatne i javne uspone i padove, utjecaj njihovih protokolarnih i ustavnih dužnosti na obiteljske odnose i obratno, pa i same ličnosti nositelja kraljevskih titula - uspio prikazati zanimljivo i ljudski. Pritom pak nije zapadao u sentimentalno opravdavanje monarhije niti u naporno popovanje iz rubrike ah-i-bogati-plaču - sve bizarnosti besmislene kraljevske privilegije u njegovim su pričama itekako prisutne, nije izbjegnuta nijedna situacija u kojoj ćete zakolutati očima nad time koliko su ti ljudi katkad sasvim odlijepljeni od stvarnosti, koliko su narcistički opsjednuti svojim ugledom i protokolom koji održava njihovu 'tajnovitost' i odvojenost od puka te koliko je sustav u kojem skakuću od palače do palače preko raskošnih kuća na Karibima - duboko nepravedan i glup.

No bez obzira što sve to itekako priznaje pa i pokazuje, Peter Morgan i u trećoj sezoni ove serije pripadnicima kraljevske obitelji pristupa kao ljudskim bićima, a ne samo kao hrani za tabloide i javno zgražavanje. Jedna od najpoznatijih pripadnica te obitelji, kraljičina sestra princeza Margaret, primjerice, prikazana je kao duboko nesretna žena čiji život nema baš nikakve druge svrhe ni smjera osim one u kojoj se fokusira na voljenog muškarca i svoj ugled zabavne i moderne ljepotice. Ta je njezina nesreća stvarna i potresna, unatoč činjenici što Morgan nije zamaglio činjenicu da se dotična ponašala kao razmažena, histerična, privilegirana gadura kako u javnosti, tako i privatno. Princ Filip, kraljičin suprug, osoba je čije držanje, stavovi i emotivna distanciranost teško kod koga mogu izazvati simpatije, ovdje je prikazan u svoj svojoj narcisoidnosti i antipatiji, ali i u teškoj krizi identiteta/srednjih godina, uvelike izazvanom smrću majke, čiji je pak dolazak izazvao suočavanje s bolnim djetinjstvom.

Morgan u trećoj sezoni još i više nego u prvoj i drugoj nudi dovoljno argumenata i protivnicima monarhije i onima koji je podržavaju - na svakom su koraku priča koje se u ovoj sezoni protežu od sredine šezdesetih do 1977. štikleci koji šamaraju privilegiranu bratiju bez ikakvog pametnog posla ili svrhe, ali su na svakom drugom koraku i ilustracije simboličkog značenja koje nemali broj Britanaca pripisuje Kruni i njezinoj sviti. Sezona je, kao i sve dosad, epizodno koncipirana, s više-manje zaokruženom pričom u svakom nastavku, što mi se jako sviđa i pokazuje da je epske sage moguće raditi i na taj način, a ne se neumorno preseravati sa serijama čiji autori viču da je 'sve to jedan veliki roman', pa onda ne znaju ni kako bi ga razradili, a kamoli efektno završili. No, da se vratim na samu 'Krunu', moglo bi se reći da svaka epizoda ove sezone, i to čak malo više nego epizode iz prethodnih sezona, upravo podvlači taj dualizam besmisla i smisla Krune.

Izdvojila bih pritom četiri od deset epizoda ove sezone koje su u tome posebno uspješne. Treća epizoda, 'Aberfan' govori o strašnoj nesreći u velškom rudarskom mjestu Aberfan, gdje je pod odronom sa slabo čuvane planine, na koju se desetljećima odlagao rudarski otpad poginulo oko 150 osoba, od kojih većinom djeca. Potresna epizoda, osim što govori o strašnoj nesreći, tuzi i patnji mještana Aberfana koji su izgubili djecu, govori i o tome kako je kraljica oklijevala posjetiti to rudarsko mjesto, braneći se protokolarnim ograničenjima, ali i - kako kasnije priznaje u razgovoru s premijerom Wilsonom - svojom nemogućnošću iskazivanja osjećaja.