'Senke nad Balkanom' u drugoj su sezoni još dublje i mračnije

Komplicirana radnja koju scenaristi voze na četiri kolosijeka, pregršt stvarnih povijesnih ličnosti pretočenih u trilerske minijature, tajne organizacije i redovi, serija ritualnih ubojstava i reference na suvremene događaje, s kojima Bjelogrlić očito želi reći da se na ovim prostorima rijetko što mijenja - sažetak je to druge sezone serije 'Senke nad Balkanom', koja se zapravo i ne da tako lako sažeti.

Godina je 1933. u Kraljevini Jugoslaviji i kralj Aleksandar upravo je došao u posjet drugom najvećem gradu svojeg kraljevstva - Zagrebu. Dječica mašu zastavicama, kumice bacaju cvijeće i sve je jako če-če, ali onda - puf! - netko pokušava atentat na 'njegovo kraljevsko visočanstvo'. Ne uspijeva, ali to ipak izaziva pičvajz od Vardara pa do Triglava, pri čemu na ekranu prvo vidimo upravo taj triglavski i vardarski moment - Antu Pavelića (Bojan Navojec) , koji se u Piranu , na samoj granici s Kraljevinom Jugoslavijom, sastaje s izvjesnim Makedoncem i ondje ima, nazovimo to tako, brzu razmjenu dojmova o zajedničkom neuspjehu. U Beogradu pak vidimo generala Živkovića , koji verbalno šamara svoje podređene zbog tog kiksa, uvjeren da atentat nije uspio samo zato što su ustaše nesposobni debili , a ne zato što je kraljevsko obezbeđenje pošteno odradilo svoj posao.

Istodobno u Beogradu naš stari znanac iz prve sezone, inspektor Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović) ima pune ruke posla s ubojstvom na Avali, na staroj tvrđavi Žrnov, čije se rušenje upravo sprema da bi se izgradio Meštrovićev Spomenik Neznanom junaku - čovjek je brutalno i ritualno ubijen, a nad njim je ostavljen potpis: 'Vratio sam se, N. J.' Policija leš prevozi na patologiju, gdje se otkriva da je ubijeni po sebi imao tetovirane neobične simbole, ali ubrzo nakon toga, leš i nestaje s patologije...

Početak je to druge sezone serije 'Senke nad Balkanom', koja je već sa svojom prvom sezonom prije dvije godine postigla svojevrsni kultni status u zemljama bivše Jugoslavije, iako se prikazivala samo u nekima od njih - ne i u Hrvatskoj. Druga sezona 'Senki', serije koja se osnovnom krimi-pričom koristi da bi usput razotkrila i brojna druga politička, društvena i povijesna zbivanja - još je mračnija, složenija, ali i impresivnije producirana nego prva.

Jedan od razloga svakako je i turbulentno povijesno razdoblje u kojem se odvija priča - sredina tridesetih godina dvadesetog stoljeća, tik pred (uspješni) atentat na kralja Aleksandra, ali i u doba uspona nacizma i staljinizma, s lokalnim izdancima obiju struja i sve vidljivijim zlokobnim znacima koji su upućivali na novi rat.

No iako se Bjelogrlić u 'Senkama' uvelike oslanjao na tajnu povijest - goleme zavjere, uvezene i domaće špijune, tajna društva te narko i krimi-bande koje su drmale beogradskim (i jugoslavenskim) podzemljem toga vremena, to nije jedino zbog čega su 'Senke' uzbudljive i zanimljive za gledanje. Prije svega valja napomenuti da ova serija, unatoč dinamičnosti i čitavom nizu misterija koje raspliće u svojim epizodama - ili baš upravo zbog toga - nije ni laka za gledanje. Mnogo je toga što gledatelj mora stalno imati na umu - počevši od četiri glavne priče koje se s vremenom počinju ispreplitati i ulaziti jedna u drugu, preko čitave plejade likova koji tu priču guraju i lokacija po kojima skaču, pa sve do poveznica sa stvarnim povijesnim ličnostima te referencama na suvremene događaje u Srbiji. Priča je to koja grabi kroz sve slojeve društva - od siromašnih junaka i krimosa u Jatagan maloj i makedonskih trgovaca novom drogom - heroinom - koji će ih uplesti u mnogo širu gadariju nego što su se ovi nadali, preko sadašnjih i bivših policajaca koji pokušavaju proniknuti seriju ubojstava u kojima su žrtve obilježene simbolima tajnih društava, pa sve do najviših krugova, u kojima obitavaju kraljevi, kneževi, beogradska krema umrežena u tajna društva, sovjetski agenti i nacističke agentice.