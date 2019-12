'Kako postati božanstvo u središnjoj Floridi' - serija o piramidnom sustavu i ženi koja ga pokušava iskoristiti

Showtimeova serija o ženi koja nakon muževe smrti nastoji pokrpati egzistenciju putem piramidnog poslovnog sustava u koji ne vjeruje pomalo je mračan, ali i duhovito-satiričan pogled u trulež koja leži u samom srcu 'američkog sna'.

Devedesetih godina dvadesetog stoljeća posvuda su, pa čak i kod nas, veoma popularne postale firme i 'firme' koje su poslovale po modelu piramidnog financiranja . Vrlo rijetke su uspjele preživjeti - najčešće zato što su ipak donekle preobličile svoje poslovanje, no većina se pokazala kao kolosalna prevara , a neke su takve sheme čak i direktno uništile gospodarstva nekih država u istočnoj Europi, kao, primjerice, u Albaniji, koja se u drugoj polovici devedesetih zbog takvih financijskih inženjeringa našla na rubu građanskog rata. Razlog iz kojeg su takve prevarantske sheme stekle veliku popularnost u istočnoj Europi bio je taj što su nudile brzu zaradu uz minimalno ulaganje, što se posebno privlačnim činilo osiromašenom stanovništvu friško tranzicijskih zemalja. No slične piramidne prevare harače i po bogatijim zemljama - primjerice, po Sjedinjenim Državama, gdje također predatorski vrebaju pripadnike radničke i niže srednje klase - ljude koji se bore s egzistencijom i neprekidno se pitaju gdje je njihov komadić američkog sna.

Showtimeova serija 'Kako postati božanstvo u središnjoj Floridi' (On Becoming a God in Central Florida) bavi se upravo tim fenomenom. U središtu je priče Krystal Stubbs (Kirsten Dunst), mlada majka iz Orlanda, niže rangirana zaposlenica lokalnog bazenskog lunaparka i supruga agenta osiguravajućeg društva, Travisa Stubbsa (Alexander Skarsgård), koji uz posao nastoji ostvariti poslovni uspjeh putem firme Founders American Merchandise ili FAM. FAM je tipična 'piramidna' firma - trguje svim i svačim, od klozet-papira do mirisnih svijeća i sredstava za čišćenje, i to čini tako da svoje agente tjera da kupuju te proizvode pa ih onda prodaju po sve višoj i višoj cijeni po 'silaznoj liniji' - drugim, još niže rangiranim agentima. Krystal nije oduševljena Travisovim angažmanom u FAM-u - ne vjeruje u njihov poslovni model, ali još je više zabrinjava to što se njezin suprug previše troši na angažman u FAM-u i sve je umorniji. Kada Travis upravo zbog tog umora - i još jedne bizarne okolnosti - nastrada i Krystal ostane udovica, ona otkriva da se iza njegova angažmana krije još mnogo gora situacija. Opterećena dugovima zbog kojih se sa šestomjesečnom kćerkicom skoro nađe na ulici kao beskućnica, Krystal se nađe pred važnom odlukom - hoće li razotkriti FAM i njihovu prevaru ili će cijeli taj prevarantski biznis iskoristiti u svoju korist.

Cijela se priča, dakako, odvija tijekom devedesetih, što seriji daje interesantan kolorit i stil, ali i podsjeća na doba još jedne svjetske i američke recesije tijekom kojeg su pripadnici Krystaline socioekonomske skupine u Americi lakše padali žrtvama takve prevare zbog toga što su svi konstantno spajali kraj s krajem. Lociranje serije u središnju Floridu devedesetih, sa svim trošnim vodeno-zababnim parkovima, quad motorima, auto-salonima i sparno-ustajalim štihom močvarne unutrašnjosti poluotoka koji sasvim drugačije izgleda na svojoj oceanskoj obali - važno je i zbog toga što takvo okruženje još više podvlači osjećaj neuspjeha. Ondje svi stanovnici kao da više nego igdje drugdje osjećaju opresivnu čizmu američkog sna i onu podcjenjivačku sintagmu: ako si tako prokleto pametan, zašto već nisi bogat? - a kompleks proizašao iz takve klime najviše osjećaju muški likovi.

Počevši od Krystalina supruga Travisa, preko njegova prvog nadređenog u FAM-ovoj piramidi, Codyja Bonara (Théodore Pellerin), nesretnog i depresivnog susjeda Ernieja Gomesa (Mel Rodriguez) pa sve do odurnog i pokvarenog vođe FAM-ova kulta, Obiea Garbeaua Drugog (Ted Levine), muški likovi iz ove serije svojevoljno su se ponudili kao žrtve na oltaru prevarantskog kapitalizma. Svaki na svoj način - Cody beskompromisnom vjerom u Garbeauov sustav, Ernie grčevitim trudom da sam sebe i sve ostale uvjeri kako pomaže ljudima kada im nudi FAM te Obie svojom umišljenom guruovskom veličinom - sasvim su prigrlili ideju o hijerarhiji hranidbenog lanca uspjeha i bogatstva koju prodaje FAM, a usput su dopustili i da im ta ideja definira muškost, pa čak i svrhu postojanja.