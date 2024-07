Tisja Kljaković Braić: Moj proces rada je dum, bum i gotovo!

Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić nastavlja osvajati publiku. Nakon književnih bestselera 'U malu je uša đava', 'Oni' i 'Oni 2', otisnula se u vode filmskog svijeta i odmah oduševila. Naime, u suradnji s braćom Milivojem i Veljkom Popovićem snimila je animirani film po predlošku prve knjige naslova 'Žarko, razmazit ćeš dite!'. Film je premijerno prikazan na zagrebačkom Animafestu, gdje je osvojio dvije nagrade, zatim i na splitskom Festivalu mediteranskog filma, gdje je također osvojio dvije nagrade. Učinilo nam se to kao dobar povod za kratki razgovor, a Kljaković Braić smo pitali kakav je osjećaj vidjeti vlastite priče na velikom platnu, koliko joj znače nagrade, kako je izgledao proces nastanka filma, koliko joj je u kreativnom radu pomogao pokojni Gorki Žuvela i što ima u planu.

Teže mi je bilo vidjeti kazališnu predstavu jer u njoj nisam imala svoje prste. To je bio pravi stres. A ovo, ovo je bila čarolija. Vidjeti pokrenute svoje slike koje sam slikala protekle dvije godine - divota i poseban doživljaj.

Možete li opisati proces nastanka filma na kojem ste radili s redateljima braćom Popović?

Bio je dug, predug... Dvije godine sam crtala po Veljkovim uputstvima. Inače moj proces rada je dum, bum i gotovo. Mislila sam da kraja nema. Nastojala sam da likovi imaju sličnost sa stvarnim ljudima. Ni u jednu fotografiju nisam pogledala dok sam crtala. I interijer mi je bio ispred očiju, kafena regalčina i narančasti mikser, vaga... Svi smo imali iste stvari. Uglavnom, bila je to jedna lijepa i ugodna suradnja. O animaciji nemam pojma pa se nisam pravila pametna.

Diplomirali ste na Umjetničkoj akademiji u klasi pokojnoga Gorkog Žuvele. Koliko je on utjecao na vaš umjetnički izričaj?

Ime mu je bilo pogođeno. Često razmišljam o njemu, to znači da je na mene ostavio svoj trag. Gorki je bio konceptualni umjetnik, jako zdrava pojava za naš mali grad. Otvorio je on meni neke kanale u glavi. Bio je nezgodne naravi, specifičnog izgleda. Znao je nositi dvije majice s dva koleta. Pušio je lulu, imao je na čelu ricasti pramen, teatralno se ponašao... Kašljucao je prije nego će što reći. Bio mi je i puno drag i puno mrzak. Rekao mi je jednom - vidiš, ja kad uđem u prostoriju među ljude, meni se noževi zabiju u leđa, a ja ih samo stresem s kaputa... A onda je došao red i na mene, da se, blago rečeno, porječkamo. I tako nismo govorili godinama. Jednom sam sjedila u svom ateljeu i vidim njega kroz staklo. On mene ne vidi, diže se na prste, gleda kroz staklo, nije znao da ga vidim. Bilo mi je drago i bilo mi je žao.