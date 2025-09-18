održana i književna večer

Teatar Gavran gostovao u Bernu s dramom 'Na kavici u podne'

I.V./Hina

18.09.2025 u 03:03

Miro Gavran
Miro Gavran Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Predstava najizvođenijega suvremenoga hrvatskog dramatičara Mire Gavrana "Na kavici u podne", u kojoj su igrali Mladena Gavran i Vedran Komerički izvedena je u ponedjeljak prostoru PROGR – Zentrum für Kulturproduktion u Bernu, izvijestio je u srijedu Teatra Gavran

Dan poslije, u utorak, 16. rujna u Bibliothek Münstergasse održan je književni susret s Mirom Gavranom, koji je privukao brojne ljubitelje književnosti i kazališta.

Uz autora, nastupio je i njegov prevoditelj na njemački jezik, sveučilišni profesor Tihomir Glowatzky, a književnu večer moderirala je kreativna producentica Teatra Gavran Antonia Furjan.

Oba događaja izvedena su uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju i dodaje kako ovakvi događaji potvrđuju važnost kontinuirane suradnja naših kulturnih institucija, umjetnika i diplomatskih predstavništava u promicanju hrvatske književnosti i kulture izvan naše domovine.

Miro Gavran dosad je imao 30 kazališnih premijera na njemačkom jeziku u Austriji i Njemačkoj, od kojih čak 22 potpisuje prevoditelj Tihomir Glowatzky.

Gavran je, uz to, predstavio i četiri svoja romana na njemačkom jeziku i tri knjige dramskih tekstova.

