Teatar Gavran gostovao u Bernu s dramom 'Na kavici u podne'

Predstava najizvođenijega suvremenoga hrvatskog dramatičara Mire Gavrana "Na kavici u podne", u kojoj su igrali Mladena Gavran i Vedran Komerički izvedena je u ponedjeljak prostoru PROGR – Zentrum für Kulturproduktion u Bernu, izvijestio je u srijedu Teatra Gavran
Dan poslije, u utorak, 16. rujna u Bibliothek Münstergasse održan je književni susret s Mirom Gavranom, koji je privukao brojne ljubitelje književnosti i kazališta.
Uz autora, nastupio je i njegov prevoditelj na njemački jezik, sveučilišni profesor Tihomir Glowatzky, a književnu večer moderirala je kreativna producentica Teatra Gavran Antonia Furjan.
Oba događaja izvedena su uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju i dodaje kako ovakvi događaji potvrđuju važnost kontinuirane suradnja naših kulturnih institucija, umjetnika i diplomatskih predstavništava u promicanju hrvatske književnosti i kulture izvan naše domovine.
Miro Gavran dosad je imao 30 kazališnih premijera na njemačkom jeziku u Austriji i Njemačkoj, od kojih čak 22 potpisuje prevoditelj Tihomir Glowatzky.
Gavran je, uz to, predstavio i četiri svoja romana na njemačkom jeziku i tri knjige dramskih tekstova.