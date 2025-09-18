Teatar Gavran gostovao u Bernu s dramom 'Na kavici u podne'

Dan poslije, u utorak, 16. rujna u Bibliothek Münstergasse održan je književni susret s Mirom Gavranom, koji je privukao brojne ljubitelje književnosti i kazališta.

Uz autora, nastupio je i njegov prevoditelj na njemački jezik, sveučilišni profesor Tihomir Glowatzky, a književnu večer moderirala je kreativna producentica Teatra Gavran Antonia Furjan.