'Star Trek: Picard' - puno cool elemenata, strahovito spora izvedba

Svaki fan 'Zvjezdanih staza' rado će pogledati dosad šest izdanih epizoda novog izdanka franšize. Em je glavni junak u njemu glavom i bezbradom Jean-Luc Picard, vjerojatno najomiljeniji kapetan u cijelom Star Trek univerzumu, em je novi serijal prepun cool elemenata kao što su samoaktivirajuća sintetsko-biološka bića nalik Dati, zgodni brazilski piloti koji u svojim svemirskim brodovima puše cigare i čitaju egzistencijalističku filozofiju i - ah, kako li nam je srce tek zaigralo na to - Seven of Nine! Problem je jedino što se radnja odvija tempom evolucije.

Kao što sam već jednom bila konstatirala u jednom svojem osvrtu na jedan od serijala iz franšize 'Zvjezdanih staza', mi, obožavatelji ovog SF i popkulturnog fenomena, vesela smo ekipa koja jako ljubi svoju omiljenu seriju na svim mogućim razinama, a ne samo filmskoj i televizijskoj, ali smo u tom svojem obožavanju - pomalo i debili. Davno je, naime, naše obožavanje ovog serijala preraslo bilo kakve kritične okvire, bilo kakve standarde, očekivanja i kriterije - da nam netko sutra odluči servirati priču o crvenkapici u svemiru Zvjezdanih staza, možda bismo nešto sebi gunđali u bradu, ali nema šanse da bi ijedan od nas propustio nacrtati se pred televizorom ili u kinu na premijeri. Star Trek je, kao što je jednom konstatirao jedan moj prijatelj, u tome nalik ćevapima. I kad je loš, raduješ mu se.

No ništa iz svemira Zvjezdanih staza obožavatelja ovog serijala ne može tako razgaliti kao kad mu se spomene da će se u novom izdanku franšize pojaviti njegov ili njezin omiljeni lik iz već odavno legendarnih priča, a nijedan lik nije tako naširoko obožavan i sanktificiran kao što je to Jean-Luc Picard. Legendarni kapetan novoga Enterprisea, onako kako ga je utjelovio jednako legendarni Patrick Stewart živo je božanstvo Star Treka, emisar svih plemenitih vrijednosti Federacije, te high-tech utopije kojoj se klanjaju fanovi ovog serijala, a kojima bi, ruku na srce, čovječanstvo fakat trebalo i težiti. Sve to zajedno, naravno, znači da smo svi redom - mislim na fanove Star Treka, u koje ubrajam i sebe - spontano poletjeli u svemir od ushićenja kada smo čuli da će novi izdanak franšize kao naslovnog junaka imati upravo Picarda. I - počelo je sjajno. Prva, ekspozicijska epizoda 'Star Trek: Picarda', u kojem se uspostavljaju okolnosti u kojima se vraćamo odavno penzioniranom i pomalo rezigniranom admiralu Picardu - bila je sve što bismo mogli poželjeti. Jean-Luc sada živi na Zemlji, u Francuskoj, usred golemih vinograda koje njegova obitelj posjeduje već naraštajima i, iako je relativno sretan i dobro se snalazi sa svoje dvoje pomoćnika - romulanskih izbjeglica iz područja galaksije gdje je došlo do supernove pa su romulanski teritoriji uvelike uništeni - nešto s Picardom ipak ne štima. Uskoro, tijekom jednog intervjua koji s njim vode novinari na obljetnicu jednog nemilog događaja - napada androida na Mars - saznajemo i što muči vremešnog admirala. Federacija je, naime, nakon napada na Mars, zabranila sve oblike sintetskih bića (androida) te otkazala već planiranu akciju spašavanja Romulanaca iz područja koje je supernova tada tek trebala uništiti. Razočarani Picard, koji je bio glavni predvodnik te akcije spašavanja, povukao se u mirovinu i prekinuo sve veze sa Starfleetom. Dosta je važno uz to pripomenuti da u prvoj epizodi do Picarda pokušava doći i jedna mlada žena, koja uslijed napada romulanskih tajnih operativaca odjednom shvaća da ima neobične moći kojih dotad nije bila svjesna te da se ispostavlja da je ta mlada žena, izgleda, jedan od rijetkih androida koji u tajnosti žive na području Federacije unatoč zabranama. I to u tajnosti čak i od sebe same.

Svijet koji je, dakle, u prvoj epizodi novog serijala Zvjezdanih staza izgrađen kao svijet koji postoji koje desetljeće nakon Picardova odlaska iz Starfleeta pomalo je slomljen, drugačiji, mračniji od svijeta savršenih vrijednosti, pravednosti i uvijek besprijekorno usisanih tapisona na sjajnome Enterpriseu. I to je dobro jer zbog toga je svijet u koji ulazimo s Picardom i šarolikiji. Saznajemo da u njemu ne žive samo savršena, praktički nemoguća humanoidna bića prožeta sjajem federacijskih vrijednosti, nego da se tu vode gadni i krvavi politički ratovi među raznim frakcijama Romulanaca, ljudi, Vulkanaca, bivših Borgova i stotine drugih živih bića i njihovih izdanaka. U Picardovoj predstojećoj odiseji susrest ćemo se s ne tako savršenim kapetanima svemirskih brodova, kao što je Rios, Brazilac koji svojim brodom upravlja pomoću nekoliko holograma dizajniranih prema njegovu liku i habitusu, koji na komandnom mostu uredno puši cigare i pije žesticu, a za razonodu čita egzistencijalističku filozofiju. Susrest ćemo se i s Picardovom starom suradnicom Raffi, alkoholičarkom i narkomankom zavidnih tehnoloških i društvenih vještina, pa i s neurotičnom Dr. Agnes Juratti, koja je do zabrane radila s najvećim stručnjakom za artificijelne oblike života - Bruceom Maddoxom. I sve će to biti divno, krasno, zabavno, šaroliko, startrekovski i anti-startrekovski točno u onoj mjeri koja nama, fanovima Star Treka, grije srce i dušu, čak će nam nakratko vratiti i neke stare favorite, kao što je, recimo, Seven of Nine. No problem je što je, eto, prošla već šesta epizoda, a Picardova se misija kreće puževim korakom, previše se vremena gubi na ubitačno dosadne prizore iz svakodnevnog života na takozvanom 'Artefaktu', odnosno bivšoj borgovskoj kocki koju su Romulanci preuzeli i na njoj vrše istraživanja, a zastajkivanja usput, da bi se istražilo svo bogatstvo novog startrekovskog univerzuma jednostavno su preduga. I opet, kao što rekoh na početku - mi, fanovi Star Treka, dovoljno smo zadojeni svojim obožavanjem svega što Star Trek čini da ćemo i ovo odgledati razjapljenih usta i s plamenom u duši, ali - moglo je i bolje.