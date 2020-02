'Avenija 5' - da, moguće je, Armando Iannucci može napraviti lošu seriju

'Avenija 5' doima se kao nešto što je zapelo na razini prezentacije ideje. Osnovne postavke su sjajne i originalne, glumci odlični, nekoliko upečatljivih situacija istinski je smiješno, ali... u međuvremenu je previše praznog hoda, ponavljanja, bezveznih stereotipa i sve na kraju djeluje pomalo flah.

Na prvi pogled zvuči sjajno - blago znanstveno-fantastična komedija smještena na ograničeni prostor svemirskog broda, sa zanimljivim i od samog početka blasfemično karakteriziranim likovima, izvrsnim glumcima u čiji smo se talent uvjerili već u brojnim uvrnutim komedijama, a da stvar bude najbolja - sve je nastalo iz pera Armanda Iannuccija , genijalnog britanskog humorističkog scenarista odgovornog za serijale o Alanu Partridgeu, za seriju The Thick of It i, što je najvažnije, za briljantnu seriju 'Potpredsjednica'.

No nakon četiri odgledane epizode koje su dane na uvid novinarima, 'Avenija 5' čini se kao jedan od boljih primjera za fenomen u kojem nešto na papiru izgleda super, a u izvedbi se ispuše. Osim što u epizodama ne nedostaje mudrijaških napomena i smiješnih komentara u tipičnom Iannuccijevu brbljavo-prostačkom stilu, sve ostalo djeluje nedovoljno razrađeno i kao da je ostalo na razini prezentacije koju su Iannucci i njegova ekipa iznijeli HBO-u pa ju je on na temelju toga pristao realizirati.

U prve četiri epizode, naime, osim ekspozicije (koja kao da i dalje neprekidno traje) događaju se samo dvije stvari - katastrofa zbog koje Avenija 5 ne može stići na Zemlju u predviđenom vremenu i još jednog otkrića koje ovdje neću spominjati jer se bojim da je riječ o jedinom spoileru do kraja serije. Sve su drugo samo usputna i nedovoljno dijaloški razrađena prepucavanja nižeg i višeg osoblja broda te slabašni pokušaj karakterizacije tipova osoba koje i inače idu na takva krstarenja. I da stvar još bude gora, kao da se u tom posvemašnjem pomanjkanju radnje i izgradnje svijeta u kojem se zbiva na kraju izgubila i duhovitost pa zjapeća praznina do kraja četvrte epizode postaje sve veća i vidljivija, a potreba za tim da se vidi što će se sljedeće dogoditi pada na nulu.

Šteta je to jer glumci koji su angažirani da bi isfurali cijeli projekt rade punom parom i žestoko se trude da budu najbolji što mogu zato što su očito počašćeni što rade na Iannuccijevu projektu - i to vrijedi za sve, od Hugha Laurieja do statista sa zadatkom na komandnoj palubi. No osim ako se u petoj epizodi, koju još nisam pogledala, nešto drastično ne mijenja, bojim se da se Iannucciju i ekipi u ovome obilo o glavu spavanje na lovorikama zbog kojeg su projekt razradili ofrlje i zaboravili mu umetnuti išta više sadržaja nego što je bilo naznačeno u konceptu.