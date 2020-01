'Zlo' - nova poslastica iz pera bračnog para koji nam je donio 'Dobru ženu' i 'Dobru bitku'

Serija o psihologinji koja se kao tvrdo znanstveno orijentirani skeptik pridružuje timu katoličke crkve za istraživanje slučajeva opsjednutosti demonima nosi jak autorski pečat svojih tvoraca - bračnog para Michelle i Roberta Kinga. Oni koji su već upućeni u njihov rad, odnosno fanovi serija 'Dobra žena', 'Dobra bitka' i 'BrainDead' zbog toga s punim pravom mogu očekivati pravu televizijsku poslasticu.

Valja napomenuti da 'Zlo' nije još jedan izdanak serija o natprirodnim pojavama kakve su iznikle iz 'Dosjea X'. Kingovi su prepametni autori za to i u većem se dijelu epizoda klone eksplicitnog objašnjavanja fenomena s kojima se istraživački tim susreće. Isto tako, s jednakim poštovanjem i s jednako sprdnjom tretiraju i one koji vjeruju u onostrana zbivanja, kao i one koji u njih sumnjaju, što je posebno izraženo kroz lik Bena Shapira, koji je tvrdi skeptik i ne vjeruje apsolutno ni u kakav mambo-džambo, ali mu njegov cinični stav postane problem kada mu se dopadne žena koja vjeruje u takvo što. Isto tako, slučajevi koje prezentiraju u pojedinim epizodama gotovo su uvijek teško objašnjivi, ali ih autori gotovo uvijek ostavljaju na granici - može ih se objasniti paranormalnim fenomenima, ali i racionalno, znanstveno.,

Ono što je, međutim, u seriji najbolje i zbog čega ona dostiže istu razinu kao i prijašnje serije ovog autorskog tima jest to da je ona zapravo studija karaktera, odnosa, obitelji, prijateljstva, vjere, dobra i zla. Pogotovo u slučaju ovog posljednjeg, Kingovi jako uvjerljivo prikazuju ono što ih muči i što u ovoj seriji tvori priču - prirodu zla. Potpuno je, naime, svejedno kako tumačimo porijeklo zlih osoba i pojava u ovoj seriji - one su stvarne, one postoje i imaju zastrašujuću moć. Hoće li se pokazati da potječu s one strane ili su sasvim ovozemaljske - i hoće li tog objašnjenja uopće biti - vidjet ćemo u nekim kasnijim epizodama. Zasad možemo samo biti sretni da je serija obnovljena za još jednu sezonu pa ćemo se još neko vrijeme moći družiti s najnovijim djelom Kingovih.