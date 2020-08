Sotheby's najavio prvu hip-hop aukciju, na bubanj idu Tupacova ljubavna pisma i Biggijeva kruna. Cijena? Prava sitnica

Na prvoj Sotheby'sovoj aukciji namijenjenoj hip-hopu i najavljenoj za 15. rujna u New Yorku naći će se 120 predmeta, fotografija, odjeće, nakita i publikacija, a među glavnim atrakcijama su rekvizit - kruna Biggija Smallsa i Tupacova srednjoškolska ljubavna pisma

Krunu je Biggie Smalls, znan i kao Notorious B.I.G., nosio kao rekvizit prilikom snimanja za naslovnicu Rap Pages Magazinea 1997., svega tri dana prije njegove smrti u Los Angelesu. Dosad je bila u posjedu fotografkinje Barron Claiborne koja ju je snimila u sklopu serije portreta 'K.O.N.Y. (King of New York)' ('Kralj New Yorka'). Očekivana cijena na aukciji kreće se između 200.000 i 300.000 dolara.

Biggie je, uz Tupaca, vjerojatno najpoznatiji reper svih vremena. Debitirao je albumom 'Ready to Die' 1994. te postao glavna ličnost hip hopa Istočne obale, jačajući položaj njujorške hip hop scene u vrijeme kad je žanr bio pod dominacijom glazbenika i umjetnika Los Angelesa i Zapadne obale. Zbog trajnog i vrlo intenzivnog sukoba dviju obala, Smalls je ubijen 9. ožujka 1997., a dvostruki album 'Life After Death', izdan petnaest dana kasnije, došao je na prvo mjesto američke top ljestvice Billboard 200, te je 2000. stekao dijamantnu certifikaciju. Ubojstvo Biggieja bila je navodno odmazda za ubojstvo neprikosnovenog kralja Zapadne obale, po mnogima i najvećeg izvođača u povijesti hip-hop glazbe, Tupaca, koji je prvi album '2Pacalypse Now' objavio 1991., kada počinje njegov vrtoglavi rast popularnosti. Upucan je 7. rujna 1996. u Las Vegasu te je umro u bolnici 13. rujna istoj bolnici.