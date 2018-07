'Smorite' se i ove godine: Na drugom izdanju književnog maratona nastupa čak 40 autora

Nakon što su prošle godine predstavili 'Smaranje', jednodnevni književni maraton u kojemu je grupa hrvatskih autora sedam sati publici naizmjence čitala svoja djela, organizatori projekta, književna grupa 90+ i voditelji tribine Tko čita? najavljuju drugo, 'prošireno' izdanje koje će 8. srpnja u zagrebačkom Art Parku trajati deset sati, od 11 do 21 sat, 'bez stanke i predaha', te okupiti čak 40 suvremenih hrvatskih pjesnika i proznih pisaca raznih generacija

'Najprije je zamisao bila pokrenuti '12 sati smaranja', program koji bi se održavao jednom godišnje i na kojem bi veći broj autora čitao svoje radove od podneva do ponoći. Srećom su glasovi razuma prevladali pa smo se za prvi put bili odlučili krenuti stidljivo, sa samo sedam sati ispunjenih književnošću. S obzirom na to da je prvi događaj prošao izvrsno, odlučili smo povisiti ljestvicu, produžiti program za tri sata i dodati još dvadesetak autora. Nakon ovoga je samo nebo granica i polako se približavamo mojoj izvornoj ideji od 12 sati, a nekad u budućnosti možda, i zašto ne, čak i puna 24 sata. No polako', poručuje Andrija Škare i dodaje kako je 'ovo izuzetna prilika vidjeti i čuti četrdeset (!) domaćih autora, svih spolova i rodova, pjesnika i proznih pisaca, starijih i mlađih, afirmiranih i (za sada) posve nepoznatih'.