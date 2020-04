Premda umjetnike sprečava u brojnim zacrtanim planovima, izolacija ipak piše zanimljive priče. Jedna od njih je i ona šibenske umjetnice Branke Grubić koja je i prije pandemije uspješno plivala digitalnim vodama, a koja je u virtualnom je svijetu nedavno postavila svoju bojama ispričanu priču o moćnim ženama

Kultura se ne predaje. Nikada nam nije bila bliže pa smo sada na samo nekoliko klikova udaljeni od kazališta, opera, filmova i muzeja. Tako je svoju besplatnu virtualnu izložbu 'Mirakul' otvorila i Branka Grubić, šibenska slikarica koja je u tridesetima prvi put uzela kist u ruke, a čiji se radovi danas nalaze u četrnaest zemalja na četiri kontinenta. Izložbu, koja će biti otvorena do jeseni, posvetila je snazi i neuništivom duhu žena.

'Inspiriraju me žene koje znaju što hoće i koje se ne boje uzeti život u svoje ruke. Male curice s velikim snovima od kojih ne odustaju i kad ih cijeli svijet uvjerava da se ostave gluposti i odrastu. Žene koje vole svoj život, bile one umjetnice, znanstvenice, vozačice kamiona, blagajnice, tajnice ili domaćice. Naravno, najveća su inspiracija one koje su mijenjale svijet poput Dian Fossey, Ellen DeGeneres, Fride Kahlo ili onih desetak cura koje su odlučile trčati New York City Marathon zajedno s muškarcima, iako su im rekli da se to ne smije. I ne moraju to biti uvijek neke 'badass-mother-of-dragon' heroine, niti kraljice svojih svemira poput Eme Thompson, Pink ili Meryl Streep. Jednako su inspirativne i zaljubljene male curice s čvrstim karakterom, poput Ellie iz 'Nebesa' i zaljubljene i nezaustavljive robotice Eve iz 'Wall-e'', kaže Grubić.