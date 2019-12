Sat i pol lupanja po državotvornim svetinjama iz vizure Robija K. baš u izbornoj noći: Ubojito, ali ne bez mana

U zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh u nedjelju navečer praizvedena je 'Bilježnica Robija K.', nastala prema kultnoj satiričkoj kolumni nekadašnjeg feralovca Viktora Ivančića, kojom su mlada redateljica Marina Pejnović i odličan glumački ansambl pružili oduševljenoj publici izvrstan satiričko-populistički spektakl.

Zagrebačko Satiričko kazalište Kerempuh završilo je kalendarsku godinu praizvedbom predstave 'Bilježnica Robija K.', koju je prema kolumnama pisca i novinara Viktora Ivančića, jednog od suosnivača političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, režirala mlada redateljica Marina Pejnović.

Predstava je praizvedena u nedjelju, 22. prosinca, u vrijeme kad je Hrvatska saznala imena dvoje kandidata koji će se u drugom krugu predsjedničkih izbora boriti za mandat tako da su mnogi gledatelji s pozornošću prije početka i nakon završetka predstave provjeravali ishod glasanja. Bez obzira na to je li taj datum izabran namjerno ili slučajno, činjenica jest da se politiziranost trenutka poklopila s politiziranošću Ivančićevih kolumni u Kerempuhovoj predstavi. Dakle, nije mogao biti izabran bolji datum, tim više što se Ivančićeve kolumne u Feral Tribunu smatraju jednim od najboljih satiričkih štiva u posljednjih 35 godina u Hrvatskoj. To pak potvrđuje i podatak da je rasprodano prvo izdanje Ivančićeve knjige 'Sabrani Robi K. Altimejt edišn!' koje je objavio riječki Ex libris.