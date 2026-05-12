Roman Borisa Dežulovića ponovno pita je li se zlo moglo spriječiti: Glavni akter je Hitler

Roman Borisa Dežulovića 'Tko je je taj čovjek? Izvještaj o jednoj mogućnosti' tematizira rađanje fašizma i nacionalsocijalizma u Njemačkoj te se kao i u romanu 'Christkind' autor ponovno bavi pitanjem je li se zlo moglo spriječiti, rečeno je na predstavljanju te knjige na Zagreb Book Festivalu

Roman je objavljen 2025. godine u nakladi Ex Librisa iz Rijeke, a ovo je bila njegovo zagrebačko predstavljanje rekla je moderatorica Morana Kasapović i podsjetila da su "Mostovi" tema ovogodišnjeg Zagreb Book Festivala. Nadovezujući se na temu festivala, Dežulović je rekao da je Hrvatska danas jedna duboko podijeljena zemlja. O novom romanu je rekao da ga je imao u glavi još prije više od 20 godina i da je sada tema ispala aktualnija i suvremenija nego što je bila kad ju je on zamislio. "Moja ambicija nije bila da povlačim paralele, niti da pišem o našim dvadesetima, inscenirajući dvadesete prošlog stoljeća. One su se nekako same dozvale", kazao je.

Dokumentarna fikcija Rekao je da je imao dvije premise kod pisanja te knjige - povratak u prošlost i ubojstvo Hitlera kao dječaka kako bi se spriječilo zlo. O toj premisi je rekao da i nije osobito originalna i da postoji više od četiri tisuće romana i knjiga na tu temu. Drugu premisu istaknuo je kao ključnu jer se bavi etičkim pitanjima. "Mene su zanimala sva druga pitanja. Od toga u 'Christkindu', do tog etičkog pitanja imamo li pravo i ima li smisla ubiti zlo kad ima osam godina. I vrijedi li spašavati svijet koji se može spasiti ubojstvom dječaka od osam godina", rekao je. "Moj roman je dokumentarna fikcija", ustvrdio je.

Dežulović je rekao i da prije pisanja romana nikad nije bio u Münchenu ni Berlinu, iako se radnja velikim dijelom veže uz München kao i da ne govori njemački. Rekao je da je zato duboko uronio u opsežan istraživački proces. Kazao je da je internet 'Aleksandrijska knjižnica' i da je na njemu našao i doktorske radove o ljudima o kojima piše u romanu. Kad je završio knjigu otišao je u München i dodao da je bilo čudesno koliko je dobro poznavao grad. Spisateljica i arhitektica Ena Katarina Haler rekla je da premisa o ubijanju Hitlera u Dežulovićevom romanu nije nimalo banalna i kako čitatelj shvati u jednom trenutku da tu uopće nije riječ o Hitleru, nego o zlu ukorijenjenom u društvu. Istaknula je i da je knjigu čitala s velikim užitkom, usporedivim s čitanjem klasika. O knjizi je još dodala da je to 'jedna fantastična i nevjerojatno lucidno, vješto i prekrasno napisana doku fikcija'. "Boris Dežulović je u ovom romanu napisao istinu o jednom trenutku koji je upisan u naše živčane sustave, u naše emocije, u naše mozgove. Mi. suočavajući se s tom istinom, zapravo se suočavamo sa sobom", rekao je književnik Miljenko Jergović.