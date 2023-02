Putopisac Hrvoje Ivančić podiže školu u DR Kongu: Ne želim da me se prikazuje kao humanitarca, samo želim djelovati

Putopisac i novinar Hrvoje Ivančić pokrenuo je crowdfunding kampanju za izgradnju škole u gradu Butembo, kongoanske pokrajine Sjeverni Kivu. Tom siromašnom, odmetnutom pokrajinom vladaju paravojne bande, a njezini stanovnici žive s dolar i pol na dan. Turbulentne istočne regije DR Konga autorova su opsesija; prostor je to razdrt sukobima, u kojemu rat traje već punih 25 godina i gdje vlada tip kontroliranog kaosa. Posljednjih deset godina Ivančić svemu svjedoči izbliza, a iz Konga se javlja svojim putopisima i dokumentarcima

Kongo ili DR Kongo? U zadnje se vrijeme kod nas vodi prepucavanje kako pravilno izgovoriti Kongo, jer Hrvati su napokon shvatili da postoje dva Konga i sad su svi iznimno pametni kad treba ispraviti nekoga u govoru ili pismu. DR Kongo nazivam Kongo, iz razloga jer je praktičnije. Tko će pobogu svaki put reći još i "DR"? Čovjek polomi jezik. Dakle... moj interes za Kongo ne jenjava, štoviše, raste. Zašto? Proputovao sam puno zemalja, ali niti jedna nije bila kao Kongo, podjednako brutalna i lijepa. Istočne pokrajine koje posjećujem još od 2010. su mjesta u kojima vlada anarhija u najgorem smislu riječi: stotinjak paravojnih skupina, socijalna uloga države ne postoji, vlada zakon jačega. Taj teritorij je leopardova koža preko koje su razbacani bogati rudnici kobalta, koltana, zlata i dijamanata, resursi toliko zastupljeni u kori zemlje da bi svaki stanovnik Konga trebao biti doživotno zbrinut po osnovnim pitanjima. Ali tome nije tako, prosječna plaća je oko dolar i pol dnevno, razne vojske iskorištavaju rudnike i preprodaju minerale velikim kompanijama, susjedne države Ruanda i Uganda praktički koloniziraju dio istočnog Konga i na kraju dobijemo totalni kaos u granicama ili kontrolirani kaos. U to je upleteno mnogo svjetskih aktera, a vijesti o stanju tamo su oskudne ili ih nema. Smatram da je istočni Kongo lakmus papir za stanje ovog svijeta. Ako međunarodna zajednica uspije riješiti situaciju Konga, uspjet će riješiti bilo što na ovom svijetu. To je krucijalno pitanje s čijim će raspletom civilizacija okrenuti novu stranicu. Ne treba biti puno pametan, niti treba imati nešto naročito mnogo empatije da biste shvatili kako jednostavno nije fer da netko, u globaliziranom svijetu, živi s dolarom i pol dnevno.

Specifično ste zainteresirani za DR Kongo, u koji redovno svraćate od 2010. naovamo. Kakva je to zemlja, zašto ste toliko zainteresirani baš za njezinu situaciju?

Najveći interes uvijek pobuđuje ono što je nepoznato, a u geografskom i kulturnom smislu Afrika to jest, gledajući iz našeg, europskog rakursa. U početku sam, naime, Afriku doživljavao samo kroz imago, nastao u filmovima o lavovima i žirafama i "Bogovi su pali na tjeme", a kao i svaki imago, i taj je bio osuđen da se raspline, jednom kad osjetite ekvatorsku vrućinu na svojoj koži. Tamo sam shvatio koliko, zapravo, malo znamo o Africi i kako smo neobrazovani po tom pitanju. Mene je privuklo upravo to: želja da saznam više o ljudima koji žive južno od Velike pustinje . Ono u što najviše ulazim jesu sukobi, ratovi i geopolitička previranja čiji kontekst je nama nepoznat. Cilj mi je širiti taj kontekst.

Povjerenje se stječe u pregovorima. Morate imati nekog lokalnog koji će vas najaviti, a kad dolazite obavezno trebate donijeti poklone kao mali znak pažnje. Vojnici najčešće vole cigarete i viski pa se vodim tom logikom. I naravno da im je neobično vidjeti bijelca i svi vas promatraju kao da ste pali s Marsa. Što i nije ugodno jer svi nose oružje. No, nakon pola sata se udomaćite i više ne osjećate nikakvu prijetnju. Uvijek se vodim maksimom da smo svi krvavi ispod kože pa tako i ovi koji nose oružje.

Ove tri pokrajine, površinom kao tri Hrvatske, čine turbulentnu istočnu regiju koja je razdrta sukobima i u kojoj rat traje već punih 25 godina. To je razlog mojih odlazaka.

Neki od vaših putopisnih dokumentaraca koje snimate tijekom putovanja Afrikom producirani su na visokom nivou, no neki su snimani mobitelom, iz ruke, uz slabiji zvuk i sliku. Reklo bi se, gerilski. To me podsjeća na rane francuske dokumentariste. Ne volite snimati filmove uz puno opreme, prateće ekipe?

Moram vas ispraviti. Niti jedan moj dokumentarac nije produciran na visokom nivou. Svi su producirani s minimalno opreme iz razloga nužde. Nekad sam težio za boljom produkcijom, ali pošto iznad svega cijenim nezavisnost, zavolio sam gerilske uvjete rada jer na kraju svega bitna je priča. Uglancani i preproducirani dokumentarci su nešto što ne mogu gledati ni pet minuta, jednostavno, dođe mi muka u želucu. Cijenim iskrenost i autentičnost, a to možete dobiti i s mobilnim telefonom. Dobro ste primijetili, uzor mi i jesu na neki način francuski redatelji poput Jeana Roucha.

U dokumentarcu "Sjeverni Kivu - Zaboravljeno srce Afrike" donosite upravo takav materijal. Kako je bilo raditi na tom filmu, koji je bio motiv za njega?

Film sam snimio pametnim telefonom, u pokrajini Sjeverni Kivu. Pošto sam ulazio i u vojne logore lokalnih paravojski, odlučio sam da je bolje snimati s nečim malenim u rukama, umjesto s velikom kamerom koja privlači pažnju. I odlučio sam dobro. Htio sam prikazati kako je to kad živite u regiji u kojoj su etnička čišćenja, pokolji i rat stalno stanje.