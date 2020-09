Prvi svjetski filmski festival nakon karantene: Počinje venecijanska Mostra, u konkurenciji i novi film Jasmile Žbanić

Iako su zbog pandemije koronavirusa otkazana uglavnom sva događanja, između ostalog i mnogi filmski festivali, 77. Međunarodni filmski festival u Veneciji, popularna Mostra ipak kreće danas i trajat će sve do 12. rujna. Očekivano, ovo izdanje bit će u znaku pandemije koronavirusa zbog koje je program znatno smanjen, a za sveprisutne tu su i propisane epidemiološke mjere

Ostali filmovi u glavnom natjecateljskom programu su 'In Between Dying' Hilala Baydarovog (Meiksiko/Azerbejdžan), 'The Macaluso Sisters' Emme Dante (Italija), 'The World to Come' Mone Fastvold (SAD), 'Nuevo Orden' Michela Franca (Meksiko/Francuska), 'Lovers' Nicole Garcia (Francuska), 'Laila in Haifa' Amosa Gitaija, (Izrael/Francuska), 'And Tomorrow the Entire World' Julie von Heinz (Njemačka/Francuska), 'Dear Comrades!' Andreija Konchalovskog (Rusija), 'Wife of a Spy' Kiyoshija Kurosawe (Japan), 'Sun Children' Majida Majidija (Iran), 'Pieces of a Woman' Kornéla Mundruczóa (Kanada/Mađarska), 'Miss Marx' Susanne Nicchiarelli (Italija/Belgija), 'Padrenostro' Claudija Nocea (Italija), 'Notturno' Gianfranca Rosija (Italija/Francuska/Njemačka), 'Never Gonna Snow Again' Małgorzate Szumowskae i Michała Englerta (Poljska/Rusija), 'The Disciple' Chaitanye Tamhane (Indija) i 'Nomadland' Chloé Zhao (SAD).