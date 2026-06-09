ZANIMLJIVA TITULA

Proglašena je najgorom fotografkinjom na svijetu. Za to je dobila 50.000 dolara i put na Island

L. Š.

09.06.2026 u 14:05

Fotografija najgore fotografkinje
Fotografija najgore fotografkinje Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Blanche Mortemard/Icelandair
Bionic
Reading

Premda se većina natjecanja u fotografiji temelji na traženju savršenog kadra, precizne kompozicije i tehničke izvrsnosti, jedna aviokompanija odlučila je krenuti potpuno suprotnim putem. Islandski nacionalni prijevoznik Icelandair mjesecima je tražio najgoreg fotografa na svijetu, a sada je napokon proglasio pobjednicu

Titulu je osvojila Parižanka Blanche Mortemard, koja je u konkurenciji čak 127.642 prijavljenih iz 178 zemalja svijeta uvjerila žiri da njezin talent leži upravo u nespretnom fotografiranju. Kako su objavili organizatori, Mortemard je pobijedila zahvaljujući 'impresivnom nedostatku vještine i poznavanja osnovnih fotografskih pravila', prenosi Euronews.

Među fotografijama koje su joj donijele pobjedu nalaze se snježni prizor Osla na kojem palac fotografa zauzima značajan dio kadra, mutna fotografija Kipa slobode te fotografija galeba na uličnoj svjetiljci na kojoj se u kadar neobjašnjivo uvukao i dio nečijeg uha.

Fotografija najgore fotografkinje
Fotografija najgore fotografkinje Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Blanche Mortemard/Icelandair

Pobjednica je presretna. 'Godinama su me prijatelji i obitelj pitali zašto moje fotografije uvijek izgledaju razočaravajuće. Sada napokon imam odgovor – trenirala sam za ovu ulogu. Ovaj projekt slavi nesavršenost i vjerojatno je jedino fotografsko natjecanje na kojem sam imala realne šanse za pobjedu', rekla je Mortemard.

Ideja kampanje bila je jednostavna. U Icelandairu su željeli pokazati kako je Island toliko fotogenična destinacija da ga ni najgori fotograf na svijetu ne može prikazati loše. Organizatori tvrde kako je broj prijava nadmašio sva očekivanja.

'Oduševljeni smo što smo napokon pronašli našeg lošeg fotografa. Ljudi su umorni od umjetno stvorene savršenosti i upravo zato je projekt izazvao toliko zanimanje. Kod prijavljenih nas je posebno impresionirala spremnost da pokažu autentičnost umjesto lažne perfekcije', rekao je Gísli S. Brynjólfsson, globalni direktor marketinga Icelandaira.

Fotografija najgore fotografkinje, Kip slobode
Fotografija najgore fotografkinje, Kip slobode Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Blanche Mortemard/Icelandair

Kao dio nagrade Mortemard će provesti deset dana putujući Islandom na posebnoj fotografskoj ekspediciji. Njezin zadatak bit će dokumentirati neke od najpoznatijih islandskih krajolika i pritom pokušati odgovoriti na pitanje može li netko doista snimiti lošu fotografiju na jednom od najljepših mjesta na svijetu.

'Fotografirat ću Island sa samopouzdanjem profesionalnog fotografa i vještinama nekoga tko to definitivno nije. Ako Island preživi moje fotografije, preživjet će sve', našalila se pobjednica.

Za svoj će angažman dobiti 50 tisuća dolara, što uključuje honorar, putne troškove i, naravno, fotografije koje će snimiti tijekom putovanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
otvoren festival

otvoren festival

Počeo Animafest: Zagreb domaćin svjetske animacije, Šuljić nakon 16 godina odlazi
35. IZDANJE

35. IZDANJE

Kastafsko kulturno ljeto se vraća: Ove godine imaju šest novih programa
FINALIST TPORTALOVE NAGRADE

FINALIST TPORTALOVE NAGRADE

Nenad Stipanić: Potomak sam siromašnih radnika, humor je moja jedina granata protiv nevidljivih ratova

najpopularnije

Još vijesti