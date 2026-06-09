Proglašena je najgorom fotografkinjom na svijetu. Za to je dobila 50.000 dolara i put na Island

Premda se većina natjecanja u fotografiji temelji na traženju savršenog kadra, precizne kompozicije i tehničke izvrsnosti, jedna aviokompanija odlučila je krenuti potpuno suprotnim putem. Islandski nacionalni prijevoznik Icelandair mjesecima je tražio najgoreg fotografa na svijetu, a sada je napokon proglasio pobjednicu

Titulu je osvojila Parižanka Blanche Mortemard, koja je u konkurenciji čak 127.642 prijavljenih iz 178 zemalja svijeta uvjerila žiri da njezin talent leži upravo u nespretnom fotografiranju. Kako su objavili organizatori, Mortemard je pobijedila zahvaljujući 'impresivnom nedostatku vještine i poznavanja osnovnih fotografskih pravila', prenosi Euronews. Među fotografijama koje su joj donijele pobjedu nalaze se snježni prizor Osla na kojem palac fotografa zauzima značajan dio kadra, mutna fotografija Kipa slobode te fotografija galeba na uličnoj svjetiljci na kojoj se u kadar neobjašnjivo uvukao i dio nečijeg uha.

Pobjednica je presretna. 'Godinama su me prijatelji i obitelj pitali zašto moje fotografije uvijek izgledaju razočaravajuće. Sada napokon imam odgovor – trenirala sam za ovu ulogu. Ovaj projekt slavi nesavršenost i vjerojatno je jedino fotografsko natjecanje na kojem sam imala realne šanse za pobjedu', rekla je Mortemard. Ideja kampanje bila je jednostavna. U Icelandairu su željeli pokazati kako je Island toliko fotogenična destinacija da ga ni najgori fotograf na svijetu ne može prikazati loše. Organizatori tvrde kako je broj prijava nadmašio sva očekivanja. 'Oduševljeni smo što smo napokon pronašli našeg lošeg fotografa. Ljudi su umorni od umjetno stvorene savršenosti i upravo zato je projekt izazvao toliko zanimanje. Kod prijavljenih nas je posebno impresionirala spremnost da pokažu autentičnost umjesto lažne perfekcije', rekao je Gísli S. Brynjólfsson, globalni direktor marketinga Icelandaira.