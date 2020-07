Priznata baletna umjetnica Irena Milovan preminula u 84. godini

Međunarodno priznata balerina i baletna pedagoginja Irena Milovan umrla je 16. srpnja u Madridu, u 84. godini

Irena Milovan rodila se 5. siječnja 1937. u Zagrebu, gdje je s deset godina upisala školu klasičnoga baleta te sa sedamnaest postala članica baleta Hrvatskoga narodnog kazališta.

Godine 1957. odlazi u Pariz gdje usavršava klasičnu baletnu tehniku, a nakon toga jednu sezonu pleše u Würtembergische Staatstheatru u Stuttgartu.

Od 1959. do 1966. solistica je u Teatro Municipal u Santiago de Chileu gdje je 1960. osnovala prvu državnu baletnu školu. Od 1966. do 1973. solistica je u Opernoj kući u Zürichu, a od 1973. do 1977. u Opernoj kući u Bonnu.

Od 1977. do 1986. pedagoginja je i baletna majstorica Baleta opere u Lyonu, tada pod vodstvom Milka Šparembleka i Françoise Adret, a od 1986. do 1991. stalna baletna pedagoginja u Netherlands Dans Theater, koji je tada pod umjetničkim vodstvom Jirija Kyliana.

Godine 1991. odlazi u Madrid gdje je do 2002. stalna baletna pedagoginja u Compañía Nacional de Danza pod umjentičkim vodstvom Nacha Duata, no gostuje i redovito drži vježbe u Netherlands Dans Theater, Cullberg Ballet, Frankfurt Ballet, Gulbenkian Ballet i Lyonskoj operi.

'Svi koji su surađivali s Irenom Milovan pamte je kao visoko profesionalnu, iznimno profinjenu i baletnoj umjetnosti do srži posvećenu osobu. Balet je bio njezin život i u toj je umjetnosti ostala aktivna do posljednjega trenutka', ističe plesna teoretičarka Katja Šimunić.

Irena Milovan umrla je od teške bolesti, a vijest o njezinoj smrti objavljena je i u španjolskom dnevnom listu El Pais.

Kako navodi španjolski dnevnik, u dugoj i bogatoj baletnoj karijeri, Irena Milovan plesala je Giselle i Coppéliju u Royal Opera House, 'Vragolastu djevojku' u American Ballet, a Serge Lifar za nju je postavio posebnu verziju svojega baleta 'Aubade' na Poulencovu glazbu.

U Zürichu je nekoliko puta nastupila s Rudolfom Nurejevim, a švedska koreografkinja Birgit Cullberg za nju je postavila 'Gospođicu Juliju'.

'Bila je potpuno posvećena profesiji, a njezin je rad bio cijenjen u haaškom Nederlands Dans Theateru pod Jirijem Kilianom, Frankfurtskom baletu (William Forsythe), i stockholmskom baletu Cullberg pod vodstvom Matsa Eka te lisabonskom baletu Gulbenkian. Dvadeset godina bila je vezana za madridsku Compañía Nacional de Danza de España koju je od 1990. do 2010. vodio Nacho Duato i gdje je baletnoj tehnici poučavala i profesionalne i mlade plesače', napisao je El Pais.