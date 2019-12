'Pripadati malom filmskom tržištu uglavnom nosi sa sobom nevolje, ali se zato mi iz malih zemalja bolje razumijemo i više surađujemo'

Ankica Jurić Tilić ovogodišnja je dobitnica nagrade Eurimages Co-production Award koja daje priznanje presudnoj ulozi koprodukcija u njegovanju međunarodne razmjene i odaje počast njezinu radu na uspješnim filmskim koprodukcijama. Nagradu dodjeljuje fond za potporu kulture Vijeća Europe Eurimages, a hrvatska producentica primit će je na svečanosti Europske filmske akademije u Berlinu 7. prosinca

Može li se danas uopće zamisliti europski film bez koprodukcija i treba li ga uopće zamišljati?

Francuzima, Nijemcima ili Talijanima je daleko lakše zamisliti europski film bez koproduciranja – nama je to gotovo nemoguće. Te velike zemlje, a i neke manje poput na primjer Austrije ili Norveške imaju brojne izvore financiranja i nije im nemoguće proizvesti film oslanjajući se samo na vlastite nacionalne, regionalne i lokalne fondove. Nama je to nažalost gotovo nemoguće. Kažem nažalost jer bilo bi lijepo neke filmove proizvesti i van koprodukcijske sheme – recimo filmove za djecu. Pripadati malom tržištu uglavnom nosi sa sobom nevolje, ali se zato i mi iz malih zemalja bolje razumijemo i više surađujemo.

Koja je tajna uspješnog pronalaženja dobrih koprodukcijskih partnera i projekata?

Stalna prisutnost na širem europskom tržištu višestruko je korisna za sve nas koji stvaramo u Hrvatskoj. Mislim ovdje na razne faze proizvodnje – na razvijanje projekta na radionicama, na predstavljanje projekata na koprodukcijskim sajmovima, na sudjelovanje na festivalima, na profesionalno usavršavanje, na članstvo u profesionalnim udrugama i sve ostale oblike profesionalnog djelovanja. Mislim da je dobro da procjenjujemo svoje snage, svoju kvalitetu, originalnost, stručnost i sve ostalo komparirajući se s kolegama iz Europe i svijeta – imamo sigurno puno toga za naučiti, ali i za podijeliti s drugima. Sva ta mjesta su istovremeno i mjesta za pronalaženje partnera za suradnju.

Imali ste filmove u Veneciji i Cannesu, koja je formula za bolju afirmaciju hrvatskog filma na međunarodnoj sceni?

Stalno bi trebali imati na pameti koliko je teško učiniti film vidljivim na svjetskoj sceni – samo u Europi se proizvede više od dvije tisuće filmova godišnje. Šanse da recimo mi u Hrvatskoj zapazimo neki, na primjer, finski film, da informacija o njemu dođe do nas i da film dođe u naša kina su zaista male. Jednako tako ili samo mrvu bolje je i s našim filmom na finskoj ili talijanskoj sceni. Gotovo jedini način da se to dogodi je sudjelovanje i nagrada na jednom od najvažnijih festivala. Da bi se to dogodilo, prije svega treba napraviti izuzetan film, a da bio on bio razmotren na pravi način potreban je združeni rad i nas filmaša i našeg filmskog centra, dobra promocija, upornost i umreženost. Zbog te velike količine filmova i činjenice da smo s malog tržišta moramo se ozbiljno potruditi da bismo uopće dobili početnu šansu.