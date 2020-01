Preminuo scenograf Drago Turina

Scenograf i dugogodišnji član ULUPUH-ove Sekcije za kazališnu i filmsku umjetnost Drago Turina preminuo je u 77. godini

Ostvario je više od dvjesto pedeset scenografskih radova u raznim kazališnim kućama, na televiziji i filmu, a osim u hrvatskim kazalištima, radio je u Mariboru, Novoj Gorici, Sarajevu, Beogradu, Trstu, Brnu.

Od 1969. godine bio je član Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, a Nagradu ULUPUH-a za životno djelo dobio je 2018. godine.

Kako ističu iz ULUPUH-a, danas je scenografija Drage Turine inspiracija za mlade, putokaz avangardne prošlosti za budućnost. Njegova scenografska rješenja polaze od sadržaja predstave do poruke koju predstava nosi, od ciljane publike i mjesta izvođenja do ugođaja kojim postiže punu kazališnu čaroliju; od praktičnosti izvedbe do prostorno-vremenske i dramaturške efektnosti; od jednostavnih rekvizita i simbola do skladnih i složenih, mobilnih cjelina.

Zahvaljujući tehničkoj vještini inženjera strojarstva i brodogradnje, dodaju, Drago Turina unapređivao je scenografiju nepresušnim izobiljem inovacija, a pritom je organizirao i kreirao mehanizme kojim će ostvariti svoja originalna rješenja za scenu i pozornicu, koja su do tog trenutka bila nezamisliva.