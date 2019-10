Preminuo češki pjevač Karel Gott

Češki pop pjevač Karel Gott preminuo je nakon što je u rujnu objavio da se bori protiv leukemije

Tijekom 60-godišnje karijere je imao obožavatelje diljem svijeta, no najpopularniji je ostao u Njemačkoj i bivšim komunističkim državama istoka Europe.

Suprotno drugim češkim glazbenicima, Gott je nastupao i kod kuće i u inozemstvu nakon sovjetske invazije 1968. godine.

Njegovu popularnost nije ugrozilo ni to što je pjevao protiv Povelje 77., peticije koju je skupina intelektualaca potpisala protiv tadašnjeg komunističkog režima, motivirana uhićenjem rock sastava Plastic People of the Universe zbog remećenja javnog reda i mira.

Potpisnici peticije bili su neki od vodećih ličnosti Baršunaste revolucije, među njima i budući predsjednik, pisac Vaclav Havel.

Gott je rođen 14. srpnja 1939. u Pilsenu, a prije no što je počeo pjevati po praškim kafićima krajem 50-ih godina završio je za električara. Kasnije je primljen u Praški konzervatorij gdje je studirao operu. Karijera mu kreće uzlaznom putanjom kad je 1963. primljen u avangardno kazalište Semafor.

Gott je tijekom komunizma pjevao i na zapadu. U Las Vegasu je 1967. proveo šest mjeseci, a u SAD se vraćao još nekoliko puta, uključujući koncerte u Carnegie Hallu 2000. i 2005. godine. U kasnijoj dobi se bavio i slikanjem i imao izložbe u nizu europskih prijestolnica.

Proteklih godina njegovu karijeru je usporila bolest, no on je obećao da će usprkos tome nastupati. Iza sebe ostavlja dvije odrasle kćeri iz prošlih veza, te dvoje djece iz braka sa sadašnjom suprugom, rođene 2006. i 2008. godine.