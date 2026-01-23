Premijera ZKM-ove predstave 'Bullshit, lipi moj'

Čubrilo na sceni ZKM-a utjelovljuje Marunu koji govori o ljubavi, porazima, alkoholu, Americi, domovini, smrti, revolucijama i malim ljudskim slabostima – bez patetike, bez mitologije, s puno crnog humora i precizne ironije, stoji u najavi.

Predstava " Bullshit, lipi moj " u formi poetsko-političkog putopisa za jednog glumca (Zoran Čubrilo) i jednog glazbenika i glumca (Stanislav Kovačić) prati Marunin nemiran život: od emigracije i američkih barova do povratka u Hrvatsku, od poezije do politike, od velikih ideala do brutalno lucidnih rečenica o svijetu koji rijetko ima smisla.

Novinar Vlado Vurušić zapisao je, navodi ZKM, da je Maruna iznimna ličnost i čovjek uzbudljive hollywoodske biografije, koji je ostao vjeran svojim idealima i uvjerenjima bez obzira na sve napade, uvrede, obezvređivanja, pokušaje izolacije.

"Plovio je protiv mainstreamovske struje, ali ne kao ekscentrični poeta koji samo tako zna privući pozornost publike, već zato što je smatrao da tako treba i onda kada je radio u korist vlastite štete, a to je osobina vrijedna poštovanja. Bio je nositelj hrvatstva kakvo je imponiralo. Ako postoje Hrvatine, odnosno ako taj termin pristaje nekom u pozitivnom smislu, onda je to Maruna", napisao je Vurušić.

Uz režiju, Zoran Čubrilo potpisuje dramaturgiju, koncept i scenografiju. Kostimografkinja je Marta Žegura, a inspicijentica Dina Ekštajn.

Ova predstava ZKM-a napravljena je u koprodukciji s Teatrinom Grdelin.