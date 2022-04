Predstavljena knjiga 'Antisemitizam u Hrvatskoj od srednjega vijeka do danas’'

Knjiga povjesničara i diplomata Ive Goldsteina ‘Antisemitizam u Hrvatskoj od srednjega vijeka do danas’ predstavljena je u utorak pri čemu je istaknuto da je to djelo koje minuciozno prikazuje proces stvaranja i rađanja mržnje prema drugome koja je i dovela do Holokausta

’Antisemitizam je povijesno gledano postao paradigma mržnje drugoga i drugačijega i paradigma - ‘pramajka’ svih nacionalizama i šovinizama. Ali je po posljedicama najstrašniji od svih jer je kulminirao najstrašnijem zločinu svih vremena – Holokaustu’’, rekao je urednik knjige Vuk Perišić. Dodao je i kako se u knjizi opisuje proces stvaranja mržnje u Hrvatskoj, uz iznimno bogatu prezentaciju arhivske građe, novinskih članaka i političkih govora. Ova knjiga enciklopedija je beščašća, katalog gluposti i mržnje, kazao je Perišić. Ivo Goldstein je u uvodnom obraćanju odbio davati jednostavne ocjene o razlikama između srbijanskog i hrvatskog antisemitizma naglasivši da je to moralno i znanstveno neodgovorno bez objašnjavanja društvenog i povijesnog konteksta. Kao i u uvodu svoje knjige, rekao je kako bi bilo netočno, pa i zlonamjerno svoditi povijest između većinske zajednice i Židova u Hrvatskoj u društvenom životu zemlje na antisemitizam.