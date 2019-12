Predstavljen roman 'Kijevska piletina' Drage Hedla u kojem će uživati ljubitelji krimi priča

U sklopu obilježavanja Dana Grada Osijeka, u Hrvatskom narodnom kazalištu u utorak je predstavljen novi roman osječkog književnika i publicista Drage Hedla 'Kijevska piletina'

To je, prema riječima autora, završni dio krim-trilogije započete romanom 'Izborna šutnja' iz 2014. godine i 'Ispovjedne tajne' iz 2015. godine. Tema je lanac prostitucije među maloljetnicama, čija se radnja, u prvom romanu, događa u Osijeku, a zatim se proširuje na područje od Osijeka do Beograda i na kraju do Ukrajine.