Julijana Adamović dobitnica književne nagrada Zaklade HAZU za knjigu 'Divlje guske'

Književna nagrada Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Stipan Bilić-Prcić dodijeljena je u utorak Julijani Adamović za knjigu 'Divlje guske'

'Zaklada je oblik onoga što je bilo najvrjednije u povijesti Akademije, a to je donatorstvo', kazao je Neidhardt. 'Ova današnja svečanost simbol je naše Zaklade i ponosni smo, a naročito ja, kao prvi predsjednik Akademije koji dolazi iz umjetničkih Razreda, što i dalje cvate donatorstvo kulture i umjetnosti', poručio je.

Fond Zaklade iznosi oko 50 milijuna kuna, a godišnja književna nagrada koja je po njemu dobila ime laureatu donosi 50 tisuća kuna. Odluku o dodjeli nagrade Julijani Adamović donio je Razred za književnost HAZU-a.

'Ovom nagradom željeli smo skrenuti pozornost javnosti na roman 'Divlje guske', jer nam se čini da on unosi u recentnu proznu produkciju nekoliko nezanemarivih kvaliteta', rekao je tajnik Razreda, akademik Pavao Pavličić. Po mišljenju Razreda, roman Julijane Adamović 'Divlje guske' (Hena com, 2018.) nagradu je zaslužio ponajprije kao snažna evokacija zbilje otprije nekoliko desetljeća, oslikavajući mračnu stranu djetinjstva kroz mješavinu strašnoga i lijepoga, dodao je Pavličić. 'Najvažnije od svega možda je ipak to što se ta proza čita rado i sa zanimanjem, pri čemu imamo osjećaj da ona obogaćuje i naše viđenje zbilje i naše viđenje književnosti', istaknuo je Pavličić.

Dobitnica je zahvalila Akademiji na nagradi koju joj je dodijelila struka, te urednici Marini Vujčić i nakladniku Hena com što su prepoznali njezin rad. Posebnu vrijednost nagradi, napomenula je, daje činjenica da je riječ o Zakladi koja se temelji na donaciji pojedinca koji je život posvetio stvaranju materijalnih vrijednosti ali i baveći se umjetnošću, te koji nakon svoje smrti doprinosi da umjetnost bude prepoznata.

Roman "Divlje guske", kako je rekla autorica, bavi se strahom od napuštanja, 'koji je temelj svih kasnijih strahova, matrica u koju zapadamo'. Pisan je iz perspektive djeteta, a autorica je u njega ugradila i međuobiteljsku dinamiku te opisala mikrosocijalnu sredinu 1970-ih godina, ali i šire prilike koje su onda vladale.



Julijana Adamović (1969.) debitirala je 2008. sa zbirkom priča 'Kako su nas ukrali Ciganima', za koju je nagrađena nagradom Kiklop za najbolju debitantsku knjigu te nagradom Ivana i Josipa Kozarca za najbolji prvijenac Slavonije.