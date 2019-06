Predavanje Ivan Molek 'Laibach ironija' i projekcija filma Igora Zupea 'LP film Laibach'

Spektakularan koncert Laibacha pratit će kompaktan multimedijalni program koji uključuje otvorenje izložbe fotografija Laibachove turneje po Koreji u suradnji s ljubljanskom Photon galerijom (otvorenje u 20.30 sati) te projekcija filma o Laibachovom prvijencu uz gostovanje redatelja Igora Zupea te predavanje Ivana Moleka

O filmu:

LP FILM LAIBACH (2018.), dokumentarni, r. Igor Zupe, 52', Slovenija

Dvorana Gorgona, projekcije u 17.00 i 20.30 sati

'LP film Laibach' (2018.) Slovenca Igora Zupea iz serijala “Glasba je časovna umetnost” (Glazba je umjetnost trenutka), film je koji 'okretno vodi u vrijeme i prostore prvog albuma kultne i zloglasne skupine Laibach, kada i gdje je bend nastao i nevjerojatno brzo uspostavio svoj izuzetni status. Zupe formalno slijedi, a ne kopira estetiku benda i kolektiva NSK, te izbjegava inače poznatu PR komunikaciju benda – tako u ovom filmu članove i početak njihovog glazbenog puta upoznajemo kao mladiće i pojedince, na gotovo intiman način.' – iz obrazloženja za dodjelu posebnog priznanja filmu žirija 12. DORF-a (2018).

O predavanju:

Ivan Molek: Laibach ironija

Dvorana Gorgona u 18.30 sati

Recepcija djelovanja Laibaha u znaku ironije može se pratiti od 'XY – neriješeno', televizijskog intervjua emitiranog lipnja 1983. Prema tada ponuđenom tumačenju, Laibach se služi klasičnom (retoričkom) formom ironije koja posluje prema obrascu preokreta značenja: pred licem javnosti ističe svoje umjetničko djelovanje, a zapravo jedva uspijeva prikriti svoje političko djelovanje u opasnom poigravanju simbolima totalitarizma. Takvo tumačenje stavlja sebe u funkciju “ideološke budnosti”, ali prešutno se ipak oslanja na iskustvo moderne umjetnosti koja odlučno ulaže napore u smjeru autonomije (a ne sprege) od političkih, ekonomskih, religijskih i drugih institucija. Iz perspektive estetike, slabost se takvog tumačenja iskazuje na više od jednog načina. Umjetnički (a ne “politički”) provokativna programska načela 'ukidanja svake individualne autorske razlike' i 'svjesnog odricanja od osobnog ukusa, uvjerenja, rasuđivanja' već unaprijed otvaraju put ironijskom raskoraku: 'antiestetika' Laibacha uspostavlja tenziju sa zahtjevom tradicionalne estetike, ona je 'u borbi za ljepotu svijeta' i 'ljepote ima jedino u borbi'. Učiniti sada još jedan potez klasične (retoričke) ironije, ali u suprotnom smjeru, s namjerom da se poništi prvi preokret i napokon utvrdi pravo značenje djelovanja Laibacha pokazuje se ipak nedostatnim. 'Disharmonija svijeta' (D. Heller-Roazen), na koju se Laibach poziva u svojim manifestima, oduzima tlo takvim harmonizacijskim pokušajima slaganja misli (jezika) i stvari. Uz to, obnovljeno zanimanje za retoriku (P. de Man) svraća pozornost da nije opravdano uzimati simbol i ironiju za dvije posve autonomne (misaono-jezične) figure.

Umjetnička grupa Laibach osnovana je lipnja 1980. u slovenskom Trbovlju. Rane koncertne i izložbene nastupe održava u prostorima ljubljanskog ŠKUC-a, zagrebačke galerije Proširenih medija, beogradskog SKC-a, a već 1983. nastupa na 12. Muzičkom biennalu u Zagrebu te organizira svoju prvu europsku turneju. Iste godine sklapa s diskografskim nakladnikom RTV Ljubljana ugovor za objavljivanje prvog albuma pod naslovom Nebo žari. U toj ranoj fazi djelovanje grupe praćeno je kontroverznim reakcijama i zabranama pa tako album prvijenac izlazi 1985. kod drugog nakladnika i s drugim naslovom. Kratko potom zajedno sa slikarskom grupom Irwin i kazališnom grupom Kazalište sestara Scipiona Nasice osniva Neue slowenische Kunst. (Reprezentativan izbor dokumenata ove umjetničke organizacije objavljen je u knjizi kod zagrebačkog Grafičkog zavoda Hrvatske 1991.) Na tom su albumu predstavljene skladbe 'Cari amici', 'Sila', 'Sredi bojev', 'Država', 'Dekret', 'Mi kujemo bodočnost', 'Brat moj' i 'Panorama', a njegovo geslo 'Politika je najviša i sveobuhvatna umjetnost i mi koji stvaramo suvremenu slovensku umjetnost smatramo sebe političarima' jedna je od ranih artikulacija programa NSK.

Urednik programa: Branko Kostelnik, autor koncepta Ljeto u MSU, producent i voditelj Odjela za programsko-izložbenu djelatnost MSU-a

Autorica umjetničkih akcija i performansa: Ana Škegro

Kustosica izložbe Mirjane Vodopije: Martina Munivrana

Urednik programa književnih tribina: Luka Ostojić

Izbor filmova Best of Metropolis: Zlatko Vidačković

Asistenti producenta: Miranda Herceg i Orjen Ridanović