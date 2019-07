Potpisivanjem povelje o suradnji počelo certificiranje kulturne rute 'Nikola Tesla Network - Mreža Nikole Tesle'

U Memorijalnom centru Nikole Tesle u Smiljanu potpisana je povelja o suradnji s tim centrom, čime počinje postupak certificiranja projekta 'Nikola Tesla Network - Mreža Nikole Tesle' pri Institutu za kulturne rute Vijeća Europe

To je početak trodnevnog obilježavanja 163. obljetnice rođenja Nikole Tesle (Smiljan, 1856. - New York, 1943.), fizičara i izumitelja čije ime, kako ističu iz Ministarstva turizma, diljem svijeta izaziva pozornost i poštovanje koje kontinuirano raste, pa se taj brend mora iskoristiti u promociji Hrvatske, njezine baštine i vrijednosti.

'Do sredine rujna trebamo pripremiti dokumente da bi Institut Vijeća Europe mogao odlučiti o certificiranju, a certifikatu se nadamo u svibnju iduće godine. Velik je to potencijal, kulturna ruta znači i europski identitet naroda, znači i hrvatski identitet u sklopu institucija Vijeća Europe, ali prije svega i odavanje počasti Tesli i učiniti vidljivijim da je Nikola Tesla hrvatski brend, da je rođen u Smiljanu u Hrvatskoj, da se školovao i temeljno obrazovanje dobio u Hrvatskoj i nakon toga krenuo u europske zemlje i u konačnici u SAD, gdje je kao znansvenik bio najaktivniji', rekao je Matušić.

Istaknuo je da je povelja koju su danas potpisali predstavnici mnogih institucija, znanstvenih i visokoškolskih, turističkih ureda, županija, gradova i općina ostala otvorena da bi se pridružili svi oni u 48 članica Vijeća Europe koji žele pridonijeti vidljivosti te europske kulturne rute, pogotovo iz zemalja u kojima je Tesla živio i radio. Da bi se certifikat odobrio, potrebno je da se udruže partneri iz najmanje triju zemalja članica.

Kroz Hrvatsku prolazi 13 certificiranih kulturnih ruta Vijeća Europe, uskoro će ih biti 18, a ruta Nikole Tesle, dobije li certifikat, bit će prva kojom će upravljati institucije iz Hrvatske.Teme ruta koje prolaze kroz Hrvatsku su masline, Feničani, vinova loza, razni segmenti Rimskoga Carstva i slično.

Matušić očekuje pomoć drugih zemalja i SAD-a u certifikaciji rute

Na novinarsko pitanje neće li Republika Srbija s namjerom da certificira kulturnu rutu Nikole Tesle pri Vijeću Europe smanjiti izglede Hrvatskoj da to učini, Matušić je odgovorio kako očekuje potporu drugih zemalja jer su svi argumenti i činjenice apsolutno na strani Hrvatske, a natječaj je otvoren i drugima koji se, ako imaju argumente, toj ruti mogu pridružiti.

U izjavi za Hinu Matušić je rekao i da su uspostavljene veze s nekim institucijama u SAD-u te kako mu je veleposlanik u Hrvatskoj obećao da će Veleposlanstvo pomoći u budućem povezivanju subjekata vezanih uz Teslu.

Savjetnik na projektu Jacques Mattei, koji je jedan od glavnih autora velike i već certificirane rute 'Destinacija Napoleon', rekao je da su koristi od takve rute mnogobrojne i da ta ruta, primjerice, živi od 2014. godine te mijenja i loš imidž Napoleona, daje mu europsku vrijednosti jer je certifikatom obuhvaćeno 13 država.

Do sada 38 certificiranih kulturnih ruta snažno pridonosi jačanju suradnje zemalja, očuvanju kulturne baštine i - kako je istaknula predsjednica Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute 'Tur Kultur' Dubravka Davidović - 'kada se sagledaju u cjelini, one predstavljaju zajedničku europsku povijest te - bez obzira na to jesu li im teme arhitektura, fortifikacije, masline i slično - one su zajedničko blago, a certifikati Vijeća Europe ujedinjuju ih u jednu mrežu zajedničkog blaga'.

Predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova Selo' Dijana Katica je istaknula da je za današnje proizvode u turizmu najvažnija tema te da većina od 38 europskih kulturnih ruta prolazi kroz ruralna područja, a Nikola Tesla kao prepoznatljiv pokretač diljem svijeta bit će nedvojbeno dobar motiv za dolazak u Hrvatsku i na druga odredišta te kulturne rute.

'Važno je reći da ovo nije samo turistička ruta - to je povezivanje znanosti, umjetnosti, povijesti, pronalazaštva, novih tehnologija i, primjerice, digitalizacije', rekla je Katica i dodala da ruta Nikole Tesle neće biti samo fizička ruta, ucrtana na kartu, nego skup sadržaja vezanih za njegov život i rad.