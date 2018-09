Poništen natječaj za intendanta HNK Split

Natječaj za intendanta splitskog HNK objavljen prije desetak dana poništen je, a novi će biti raspisan za nekoliko dana, doznaje se u Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita

'S obzirom na to da novi intendant nikako ne može početi raditi u ovoj godini, tako i u financijskom programskom okviru treba stajati od 2019. do 2022. godine', rekla je Munivrana dodavši da će novi okvir biti predstavljen na Gradskom vijeću, nakon čega se može raspisati novi natječaj.

Pročelnica Službe Maja Munivrana Hini je potvrdila da je u natječaju pogrešno naznačno razdoblje financijskog programskoga okvira, odnosno da je naznačeno razdoblje od 2018. do 2021. koje je vrijedilo za prošli raspisani natječaj.

Sadašnjem intendantu Goranu Golovku mandat traje do kraja rujna te će on nakon toga biti vršitelj dužnosti do izbora novoga intendanta.

Poništeni natječaj raspisan je jer je Gradsko vijeće Grada Splita u siječnju odbilo imenovati Ivana Lea Lemu, koji se tada jedini javio na natječaj.