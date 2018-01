Poklonite svoje pročitane knjige i uzmite novu lektiru

Hrvatsko društvo pisaca 13. godinu zaredom organizira hvalevrijednu akciju razmjene knjiga i časopisa koja će se održati u subotu, 27. siječnja od 11 do 17 sati u prostorima HDP-a na zagrebačkom Gornjem gradu, Basaričekova 24

'Nemojmo se ni ove godine samo bespomoćno žaliti na višak knjiga i časopisa na podu ili pod krevetom, na tavanu, i u podrumu! Možda i ove godine baš taj naš višak netko želi! Knjige i časopisi donose se i uzimaju na dan razmjene, ali se mogu donositi i u međuvremenu, svaki dan, od ponedjeljka do petka, u uredovno vrijeme od 09 do 15 sati skupljat ćemo ih u HDP-u, do dana razmjene', poručili su iz HDP-a.