'General' - kupus od filma u koji je Vrdoljak nadrobio rat, sapunice, domoljublje i malo seksa bez ikakvog reda i smisla

'General' više nalikuje kakvoj zbirci videoisječaka iz života generala Gotovine negoli filmu s cjelovitom pričom. Dojam je da je Vrdoljak zapravo snimao seriju, ali kad je već obećao i film, u njega je ubacio samo ficleke koji mu se najviše sviđaju.

No čak i ako se zanemare sve ideološke priče , film 'General' jednostavno je loš. Loše je scenaristički posložen, zbrkan je, nejasan i iz njegova se gledanja stječe dojam da je Vrdoljak zapravo snimao seriju, u kojoj je vjerojatno priča nešto potpunije i logičnije ispričana, a onda je, kad je već obećao i film, namontirao one ficleke iz serije koji su mu najdraži. Ili već nešto slično.

Prva i osnovna pogreška ovoga filma jest to da pretpostavlja da svi već znaju glavne pojedinosti generalova života. Svi znaju da je bio u Legiji stranaca, svi znaju kako se pridružio Hrvatskoj vojsci u Domovinskom ratu, svi znaju koji mu je bio ratni put, svi znaju da se dvaput ženio i da ima dijete s još jednom ženom... Sve je to u filmu zbog toga tako ovlaš pokriveno da bilo koja osoba koja, recimo, baš i ne zna sve te pojedinosti, mora iz kina izaći zbunjena. Kakva je ono kolumbijska sapunica na početku? - upitat će se, jer je brak Ante Gotovine s njegovom prvom ženom snimljen upravo u maniri takvih serija. Tko li je, dođavola, Armand Assante? - pitala sam se i ja, jer je u nekim dijalozima naznačeno da to NIJE Ximenin otac, ali nigdje nije objašnjeno zašto je prisutan u svim kjučnim trenucima Ximenina i Antina braka. Kako je Gotovina znao što su točno razgovarali i kako se ponašali Bobetko i 'Ilija' prije nego što se ovaj drugi upucao u Bobetkovu uredu? - zbunit će se svatko nakon što odgleda tu podulju, lekcijama o Hrvatima i Srbima u ratu ispunjenu scenu.

Začudnom površnošću pokriveni su i odnosi Ante Gotovine s druge dvije važne žene u njegovu životu - s Vesnom Karuzom, s kojom ima kćer te s Dunjom Zloić Gotovinom, njegovom aktualnom suprugom. Vesni Karuzi, koju glumi Nataša Janjić, čak se u filmu i ne spominje ime, a i cijela priča o njihovu odnosu pokrivena je tako da gledatelju nije baš jasno što se dogodilo između to dvoje. Čas su u autu i razgovaraju o tome kako ratnici drugačije tumače vjernost, pa onda hop! - eto ti ih kako se pozdravljaju, novinarka mu kaže: 'Pa nećemo se valjda samo tako rastati!?', on je poljubi i doviđenja, to je bilo to. Nekome tko ne zna da su poslije dobili kćer ne samo da TO neće biti jasno, nego neće shvatiti ni zašto je cijela ta priča uopće dobila prostora u filmu.

S aktualnom gospođom situacija je još gora. Prikazana je u jednoj jedinoj sceni, kao časnica koja donosi nekakve strogo povjerljive vijesti u generalov ured, on primijeti da je jako zgodna i očijuka s njom, ona se malo uvrijedi zato što se on čudi tome da je žena u uniformi - I TO JE TO! Da ne znamo o kome je riječ, pomislili bismo da je scena u film ubačena zato da bi se pokazalo kako je general bio nevjerojatno sklon flertu, u slobodno vrijeme, ali i na radnom mjestu te da se pokoja žena zbog toga znala i uvrijediti.