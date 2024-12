Ovo su najbolje knjige u 2024. godini po vašem i našem izboru

U kategoriji književnost u regiji, izabrali ste provjerena imena s domaće književne scene: od Slavenke Drakulić do Marije Andrijašević .

Ovogodišnji izbor najboljih regionalnih književnih ostvarenja kako su ga izglasali čitatelji i čitateljice tportala, govori da se domaća književnost, unatoč uvijek mračnim prognozama, itekako čita i pomno prati. Od književne, novinarske i publicističke 'veteranke' Slavenke Drakulić pa sve do pisaca srednje generacije poput Marije Andrijašević i(li) Zorana Žmirića . Jasno je kako vas u ova nevremena zanimaju i privlače književni odgovori na nasilje nad ženama (Sigurna kuća, Marina Vujčić ), klasnu nejednakost i nemogućnost da se s njome danas izborima što je i generacijska 'stvar' poput Lige ribara (Marije Andrijašević), odnosno proze Slavenke Drakulić (O čemu ne govorimo) koja progovora o starosti i starenju, bolesti i nemoći i tome koliko znamo i možemo biti podrška onima koji spadaju u jednu od najranjivijih kategorija ovog društva.

Dok pišem ovaj tekst, ne sjećam se s kojom je knjigom počela moja čitateljska 2024. godina. Međutim, pouzdano znam da je godinu iza nas meni obilježio Bečki roman Dragana Velikića objavljen kod Meandarmedije. Taj me roman duboko potresao i mislila sam o njemu dugo i intenzivno, opsesivno su me pratile slike. Lažno optuženi mladi liječnik u bečkoj klinici za vrijeme korona virusa mora dokazivati da nije mentalno poremećen i da nije imao namjeru otrovati svoje kolege kada im je donio kolače tijekom dežurstava u bolnici. Progon, hajka, isljeđivanje jednog čovjeka u najsretnijem gradu na svijetu postaje groteska, ali i dokaz kako je malo potrebno da bismo nekome postali meta. Snažna kritika austrijskog društva i bečkog provincijalizma, malograđanštine, kolektivnih frustracija i zla, koju bi nama, na bečkoj perifieriji bilo itekako korisno pročitati. Možda bismo se oslobodili vlastitih zabluda i iluzija.

Đikićev Divlji kvas došao je usred ljeta, u vrijeme onih nesnosnih toplinskih valova koje smo sada možda svi i zaboravili. U glavnog lika, Džopa koji se nakon odsluženja zatvorske kazne za kriminal, vraća u rodno Duvno i želi praviti kruh od domaćeg, prirodnog kvasa, koji nije do kraja ni negativac ni pozitivac, nego jedan od nas, zaljubila sam se kao čitateljica nakon nekoliko stranica. Odličan roman ako smatrate da je vas život promašen: nije ni Džopov, ali uvijek nam treba netko da nam to ponovi. Jezik romana je savršeno točan. Dunkcionira i kao studija mentaliteta, ali prije svega, napeta TV serija. Atmosferičan i filmičan, silno životan i stvaran, Divlji me kvas vratio u moju zemlju, među moje ljude.

Kabilov Beskućnik jedna je od onih knjiga po kojoj će pisca pamtiti. Nije uzalud nagrađen Predragom Matvejevićem za 2024. godinu. Knjiga za sve one koji su gubili svoje gradove, zavičaje, svjetove, jezike i kontekste, a osobito kontekste. Beskućnik je silno dirljiva, nježna proza, ozbiljna i sigurna u onom što govori. Kabil je kao vrhunski pisac svjestan krhosti svijeta i zavičaja, svjestan da se kuća uvijek može srušiti, da je porozna i nestalna. Kao i čovjek. Čovjek je kuća.