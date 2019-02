Osvojite ulaznice za predstavu 'Ustav Republike Hrvatske'

'Ustav Republike Hrvatske' vrlo je intimna priča o četvoro ljudi koji žive u istoj stambenoj zgradi u centru Zagreba

Priča je to o ljudima koji su međusobno vrlo različiti, od društvenog statusa do seksualne orijentacije, od političkog svjetonazora do religija kojima pripadaju ili ne pripadaju. U Kerempuhovoj priči, osim prostora, spajaju ih i njihovi, često suprotstavljeni, "demoni prošlosti". Demoni koji ih tjeraju da žive više u prošlosti, nego u sadašnjosti.

Profesor Vjeko živi u centru Zagreba s Hrvojem, nepokretnim ocem, nekadašnjim ustaškim časnikom. Vjekin užitak su noćne šetnje kada, odjeven kao žena, luta gradom. U jednoj od tih šetnji pretuče ga grupa mladića. U bolnici ga prepozna Maja, medicinska sestra koja živi u podrumu njegove zgrade. Od toga trenutka Maja se počne brinuti za njega i njegovog oca. Zauzvrat Vjeko Majinom mužu, policajcu Anti, pomogne pripremiti ispit iz Ustava Republike Hrvatske... Tako počinje ova priča o ljubavi i mržnji, priča o četvero vrlo različitih ljudi koje je sudbina iznenada učinila međusobno ovisnima...

Nakon velikog uspjeha jednog od najhrabrijih filmova novog milenija, „Ustav Republike Hrvatske“ i na pozornici Satiričkoga kazališta Kerempuh u režiji Vinka Brešana.

Ante Tomić i Rajko Grlić: USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Redatelj: Vinko Brešan

Adaptacija i dramaturgija: Željka Udovičić Pleština

IGRAJU

Borko Perić ………. Vjekoslav Kralj

Nikša Butijer …… Ante Samardžić

Ana Maras Harmander …. Maja Samardžić

Damir Poljičak …. Hrvoje Kralj (otac)

Matija Šakoronja … Stazić (učenik)

Vedran Mlikota … Svećenik

NAGRADE:

Festival pozorišne komedije 'Osmijeh Sarajeva' (2017.)

Nagrada Ani Maras Harmander u kategoriji 'najbolja mlada glumica' za ulogu Maje Samardžić

34. Susreti kazališta/pozorišta BiH Brčko distrikt (2017.)

Nagrada Borku Periću za najbolju mušku ulogu za ulogu Vjekoslava Kralja

15. Međunarodni festival komedije 'Mostarska liska' (2018.)

Nagrada 'Mala liska' Borku Periću za ulogu Vjekoslava Kralja

Specijalna nagrada – Velika liska za tekst predstave Ante Tomiću i Rajku Grliću Specijalna nagrada - Velika liska za scenografiju predstave Dragutinu Brozu

28. Marulićevi dani (2018.)

Nagrada 'Marul' za kostimografiju Doris Kristić

25. Festival glumca (2018.)

Nagrada 'Fabijan Šovagović' Borku Periću na najbolja glumačka ostvarenja za ulogu Vjekoslava Kralja

21. Teatar festival Petar Kočić u Banja Luci (2018.)

Nagrada predstavi 'Ustav RH' za najbolju predstavu na festivalu

Nagrada Borku Periću za najbolju mušku ulogu (ravnopravno s Branislavom Lečićem) za ulogu Vjekoslava Kralja

Nagrada Ante Tomiću, Rajku Grliću i Željki Udovičić Pleština za najbolji dramski tekst

13. Međunarodni kazališni festival 'Joakim interfest' u Kragujevcu (2018.) Nagrada predstavi 'Ustav RH' na najbolju predstavu festivala

27. Festival 'Dani Zorana Radmilovića' u Zaječaru (2018.) Nagrada Borku Periću za najboljeg glumca festivala

Ćitateljima tportala darujemo 3x2 ulaznice za predstavu 'Ustav Republike Hrvatske' (27.2. u 20 sati, Satiričko kazalište Kerempuh), a dobitnici će biti objavljeni u utorak, 26. veljače.