Osvojite ulaznice za predstavu 'Eva Braun' u Studiju EXIT

Hvaljena i nagrađivana monodrama Eva Braun, s Dariom Lorenci Flatz u naslovnoj ulozi, nakon višegodišnje stanke vratila se u EXIT i to u Studio EXIT u Gundulićevoj 37/1. Eva Braun, prema tekstu Stefana Kolditza, u režiji Edvina Liverića, svoju je premijeru imala 2001. godine, a od 9. ožujka 2018. ponovno je postala dio Exitovog repertoara

Eva Braun poznata je kao žena koja je posljednjih 16 godina svog života provela uz Adolfa Hitlera. Do same njezine smrti, koja je još uvijek ostala zagonetna i oko koje su se ispleli razni mitovi, bila je u Hitlerovoj sjeni. Priča je to o maloj njemačkoj provincijalki koja je maštala o Hollywoodu i melodramatskim filmovima, živjela u sportskom duhu i uvijek bila apolitična. 'Ona je samo željela malo sreće!'

Ova predstava postavljena je kao demistifikacija jednog mita koji još i dan-danas golica razne izdavače i žutu štampu.

Nagrade:

Zlatni lav – Dariji Lorenci dodijeljena je nagrada Zlatni lav za najbolju žensku ulogu na 2. Međunarodnom festivalu Komornog teatra Zlatni lav u Umagu

Festival glumca - Dariji Lorenci dodijeljena je nagrada za najbolju žensku ulogu na Festivalu glumca u Vinkovcima

O autoru:

Stefan Kolditz rođen je 1956. u Istočnom Berlinu. Završio je studij teatrologije na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, na kojem danas radi kao slobodni docent na odjelu za scenarije. Uglavnom radi kao scenarist i voditelj snimanja na njemačkoj televiziji, a radi i za film. Dobitnik je glavne nagrade na filmskom festivali u Münchenu (1994.), a nominiran je i za saveznu filmsku nagradu za film Burning Life (1995.). Njegovi kazališni komadi su San zimske noći (1993.), Kava - život i smrt (1995.) i Eva Braun - Hitlerova ljubavnica (1996.), koja je praizvedena u Berliner Ensemble 1998. s Corinnom Harfauch u naslovnoj ulozi. Trenutno živi i radi u Berlinu.

Autorski tim:

Tekst: Stefan Kolditz

Režija: Edvin Liverić

Igra: Daria Lorenci Flatz

Oblikovanje svjetla: Deni Šesnić

Oblikovanje zvuka: Ivan Marušić Klif

Kostimi: Nataša Mihaljčišin

Majstor svjetla i tona: Dina Marjanović, Dragan Micić, Dino Kraljeta

Fotografija: Vanja Šolin

Grafičko oblikovanje: Stubiornotobe

Organizacija, promocija i prodaja: Vedrana Reberšak, Gordana Miličević, Mirela Lautar i Eva Lukić

Umjetnički ravnatelj Teatra EXIT: Matko Raguž

Premijera: 2. i 3. studenog 2001. (Teatar EXIT - Scena na sceni)

Premijera obnovljene predstave: 9. ožujka 2018. (Studio EXIT u Gundulićevoj 37/1)

