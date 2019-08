Oskarovac Inarritu: 'Diktatura algoritmova' opasnost je za filmsku umjetnost

Jedan od najpoznatijh suvremenih filmskih redatelja Alejandro Gonzalez Inarritu kazao je u nedjelju u Sarajevu kako filmskoj umjetnosti danas prijeti ozbiljna opasnost od 'diktature algoritmizacije' koja guši kreativnost i tjera na sužavanje umjetničkog izraza i njegovu puku komercijalizaciju

"Bio je to dug put", kazao je Inarritu pojašnjavajući kako pri tom misli na odluku kako danas nipošto ne bi snimio "Pasju ljubav" na način na koji je to učinio 2000. godine jer je u međuvremenu otkrio nove načine umjetničkog izričaja.

Elaborirajući opširno umjetničke poticaje koje dobiva ovaj je redatelj potvrdio kako mu je filmsku karijeru odredila kreativnost koju je osjetio radeći kao voditelj radijskih emisija, potom se okušao i u televizijskoj produkciji no priznaje kako ga TV izričaj nikada nije posebice privukao posebice stoga što gledati filmove na televizijskom prijemniku uz toliko stvari koje odvraćaju pozornost nikako ne može biti isto kao uživati u filmu u kinu i tamo mu se posvetiti u cijelosti.

No Inarritu je priznao kako zapravo ne postoji neki skriveni recept koji bi predstavljao formulu za uspješnog redatelja čiji će filmovi privlačiti publiku a istodobno je navesti da razmišlja o stvarima.

Kazao je kako se u karijeri često susretao s "radikalnim" osobama koje u glavama imaju zacrtane striktne forme kako bi film trebao izgledati no drži kako takav pristup nije dobar.

"To je neprestani proces učenja. Nitko zapravo ne zna kako snimiti film. To ne znam ni ja. Možete imati 80 godina i u tim godinama još učiti kako se to radi", bio je iskren dvostruki oskarovac.