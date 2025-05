Osamnaest predstava u sedam dana: U Vukovaru otvoren Festival glumca

Predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar istaknuo je kako je Festival glumca došao do točke kada bi trebao postati nacionalni festival.

"U svom sadržaju on to već i jeste. Svi koji mogu na tome bi trebali raditi i nadam se da će procedura biti pokrenuta te da će se to uskoro i ostvariti", rekao je.

Savjetnica za kulturu vukovarskog gradonačelnika Ružica Marić ocijenila je kako je dolazak glumaca u Vukovar uvijek izniman događaj. Podsjetila je kako je prva predstava Festivala u Vukovaru igrana 1998. u prostoru nekadašnjeg hotela Dunav, a 1999. u srušenom Dvorcu Eltz. "Izuzetna je radost i veselje svake godine ugostiti ovaj festival", poručila je Ružica Marić.

Domaćin festivala je glumac Darko Milas, a u Ocjenjivačkom sudu koji će odlučivati o nagradama nalaze se Mirta Zečević, Alen Liverić i Zijad Gračić.

Dodijelit će se dvije nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumicama; dvije nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumcima; nagrada Ivo Fici za najbolje ostvarenje mladom glumcu do 28 godina; nagrada Nada Subotić za najbolje ostvarenje mladoj glumici do 28 godina; nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade; nagrada Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini.

Festivalsko vijeće Festivala glumca dodjeljuje pak nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos Festivalu glumca i glumačkom pozivu te nagradu Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca.

Osim u Vukovaru, predstave će se igrati i u vukovarsko-srijemskim gradovima Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku.

Nakon svečanosti otvorenja odigrana je predstava PlayDrame Split Dalmatinska kuhinja prema tekstu i u režiji Hrvoja Korbara.