Objavljeni rezultati Javnog poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

Ministarstvo kulture objavilo je u srijedu rezultate Javnog poziva za poticanje glazbenog stvaralaštva na temelju kojega je za djela suvremene umjetničke glazbe nastala u 2018. godini dodijeljeno ukupno 295 tisuća kuna

Poticaj za glazbeno-scensko djelo u iznosu od 35 tisuća kuna dodijeljen je Olji Jelaski za komornu operu u osam slika 'Plava ptica'.

U kategoriji orkestralnih djela po 25 tisuća kuna dobili su Anđelko Igrec za 'Concerto pour Saxophone' za alt saksofon i gudački orkestar, Krešimir Seletković za 'Imperfectus' za violončelo i gudače te Goran Tudor za 'Come Out To Play-ay' za orkestar saksofona.

Poticaj je dodijeljen i za sedam komornih djela. Po 21 tisuću kuna dobili su Frano Đurović za 'Crnu sonatu' za altovski saksofon i glasovir' i Davorin Kempf za 'Senza parole', koncert za flautu, po 18 tisuća kuna dodijeljeno je Anti Knešaureku za djelo 'O jednom trenutku usamljenosti' za komorni orkestar, Ivanu Josipu Skenderu za 'Rush' za komorni ansambl i Berislavu Šipušu za djelo 'Dick Tracy And The Most Peculiar Case Of All Falling In Love' za sedam instrumenata, a po 17 tisuća kuna Zoranu Juraniću za 'Trijalog' za gitarski trio i Tiboru Sziroviczi za 'Pjesme za Arju' za sopran i klavir.

Za solistička djela dodijeljena su tri poticaja u iznosu od po 15 tisuća kuna. Viktoriji Čop dodijeljen je poticaj za djelo 'Dual' za alt saksofon solo, Berislavu Šipušu za 'Three Short Tales From The Blind Forest' za violinu i klavir te Bruni Vlaheku za 'Ad astra', poemu za klavir op. 52.

U kategoriji elektroničkih djela poticaj u iznosu od 10 tisuća kuna dodijeljen je Zlatku Tanodiju za 'El etidu' za elektroniku.