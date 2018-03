Njemačka serija koju Amerikanci i Englezi hvale, a Nijemci baš i ne vole konačno na HTV-u

Od kraja veljače na HTV-u se četvrtkom prikazuje zanimljiva njemačka serija 'Njemačka 83'. Jest da je njezin put od njemačke do naše televizije trajao skoro tri godine, ali bolje ikad nego nikad

Iako često (s razlogom) negodujem zbog toga što HTV propušta otkupiti neke od najpopularnijih i najkvalitetnijih svjetskih serija, red je pohvaliti ih kada ipak zagrabe u to golemo vrelo. Istinabog, serija 'Njemačka 83' sa svoje je matične njemačke TV kuće do HTV-a putovala skoro tri godine (iako je zanimljivo napomenuto da je serija prvo emitirana u Americi, a tek onda u Njemačkoj), ali bolje ikad nego nikad. U vrijeme torrenata i streaming servisa zadrška od tri godine nekim gledateljima možda djeluje kao da je sad već vrijeme za nostalgičnu reprizu nečega što su već odavno pogledali, no nisu svi gledatelji HTV-a iz te generacije niti takvih navika.

'Njemačka 83' inače je vrlo zanimljiva serija i po onome što se zbiva u njoj i po tome na kakav je odjek naišla. Priča je to o mladiću iz bivše Demokratske Republike Njemačke (istočne) kojeg regrutiraju za špijuna u Zapadnoj Njemačkoj. Vrijeme radnje je, kako i naslov govori, 1983., hladnoratovske tenzije između istočnog i zapadnog bloka su na vrhuncu, političke spletke, pozadinske muljaže, prebjezi i šverc sve češći. Mladog Martina Raucha, pograničnog stražara, njemačka tajna služba regrutira i šalje kao špijuna na Zapad, gdje Martin postaje Moritz Stamm, pobočnik izvjesnom general-majoru i doušnik Stasija. Martin nema nikakvog prethodnog iskustva niti sa špijunažom niti s politikom, a usput je i vrlo loše pripremljen pa se slabo snalazi i na Zapadu jer, osim u klasične špijunske i političke nevolje, uspijeva ostati zbunjen i nad naručivanjem u restoranu. No ako vam ovaj kratak opis djeluje kao ekspozicija za komediju, varate se. 'Njemačka 83' nije komedija, to je špijunska drama, ali umnogome orijentirana na osobni doživljaj Zapada u očima neiskusnog špijuna. Mnogi su 'Njemačku 83' nazivali 'prvom pravom njemačkom serijom', misleći pritom na to da je to prva televizijska serija kojom je neka njemačka televizija počela hvatati korak s visokokvalitetnom svjetskom produkcijom TV-serija. Iako nije riječ o tako velebnom pothvatu kao što je, primjerice, 'Babylon Berlin', definitivno jest riječ o seriji koja se može svrstati, ako već ne u A-ligu, a onda barem u visoku B-ligu aktualne svjetske produkcije. Svojim humaniziranjem Stasijevih agenata možda na trenutke podsjeća na fenomenalan film 'Život drugih', iako su protagonisti potpuno drugačijeg pedigrea i motivacije, a u nekim trenucima 'Njemačka 83' može prizvati i odjeke američke serije 'Amerikanci', ponajviše atmosferom dubinskih laži i krize identiteta koju izaziva dugotrajan život pod tuđim imenom.

Interesantno je, međutim, da serija, unatoč tome što su je u Americi, Engleskoj, Irskoj i drugim državama gdje je prikazivana - hvalili, nije baš naišla na pozitivan odjek u Njemačkoj. Nije je baš voljela ni publika, a skloni joj nisu bili ni kritičari. Jedan od razloga vjerojatno treba tražiti u nedostatku koji se lako primjećuje već nakon gledanja prve ili prvih nekoliko epizoda - serija je malo banalna ili, bolje rečeno, prvoloptaška. Osim samog Martina, čiji je lik portretiran slojevito i plastično - za što je definitivno zaslužan i izvrstan mladi glumac koji ga glumi, Jonas Nay - gotovo su svi drugi likovi i situacije prikazani prejednostavno, crno-bijelo i bez naročite razrade pozadine. Prema priči koju nam servira serija, ispada da je svaka budala u Istočnoj Njemačkoj mogla postati međunarodni špijun samo zato što mu je tetka radila na nekoj utjecajnoj poziciji, a način na koji se odvijaju špijunske i političke igre među višim 'funkcionerima' u Martinovoj okolini ponekad je toliko karikiran da djeluje crtićki i neuvjerljivo. Nijemci, posebice oni koji su proživjeli to povijesno razdoblje, nekako nisu htjeli 'popušiti' tu foru. No 'Njemačka 83' nije samo to - ona je i studija ličnosti mladog čovjeka koji je prisiljen odrastati u totalno abnormalnim okolnostima, ali ipak odrasta, razvija se, pada na nos i uči iz pogrešaka, samo što njegove pogreške mogu njega ili nekoga drugoga skratiti za glavu. 'Njemačka 83' je i priča o razlikama između istočnog i zapadnog bloka na popularno-kulturnoj razini glazbe, odjeće i svakodnevnog života. Iako se ponekad neke u njoj prikazane situacije mogu činiti suviše banalnima, kao što su one kada se kao glazbeni komentar u pozadini razmjene telefonskih brojeva pojavi pjesma 'Call me' grupe Blondie ili kada se za vrijeme koketiranja u baru začuje 'Modern Love' Davida Bowiea, ali mislim da će domaći gledatelji ipak uživati u ovoj uzbudljivoj, napetoj i zabavnoj seriji i da se neće, kao Nijemci, osjećati kao da im netko prodaje 'bureke' o vlastitoj prošlosti.