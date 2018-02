Nije sve što dolazi s BBC-ja zlato, ma što govorili oni koji nisu preboljeli 'Crnu guju' i Delboya

Nova humoristična serija koju je HTV otkupio za svoj blok sitcomova subotom kasno navečer na drugom programu nije ni smiješna ni zanimljiva niti je uopće jasno zašto bi je itko odabrao za uvrštavanje u program, osim ako se vodio mišlju: 'To je s BBC-ja, dakle, prolazi'

Najnoviji primjer besmislenosti te predrasude jest HTV-ovo otkupljivanje serije 'Vrati mi se, draga' ('I Want My Wife Back'), koja je pronašla svoje mjesto na Drugom programu HRT-a subotom kasno navečer, tik uz američki sitcom 'Anđeo iz pakla' (koji je toliko loš da uopće ne zaslužuje nikakav osvrt) i reprizu 'Seksa i grada'. Serija je to o sredovječnom muškarcu Murrayju, koji slučajno saznaje da ga žena namjerava ostaviti točno na svoj četrdeseti rođendan. Zaprepašteni Murray pokušava spriječiti raspad svojeg braka, ali isto tako i od što više prijatelja i članova obitelji sakriti činjenicu da ga žena ostavlja.

Među televizionarima i ljubiteljima televizije u Republici Hrvatskoj - posebice onima srednje i starije generacije - postoji jedna predrasuda koja već dugo odolijeva vremenu, pa čak i konkretnim dokazima iz prakse. Ta predrasuda glasi: sve što dođe s BBC-ja čisto je zlato . Posebno se to voli tvrditi ili misliti za britanske humoristične serije jer se britanski humor smatra boljim od svih ostalih - napose 'glupog' američkog. Valjda netko negdje misli da su baš svi britanski komičari i humoristi od glave do pete zaraženi virusom Monty Pythona, Rowana Atkinsona i Dawn French te da u tome ne postoje ozbiljnije fluktuacije, a ni zastarjevanje stila.

HTV je u posljednjih nekoliko godina propustio prikazati neke od najvećih hitova svjetske humoristične TV produkcije i zapravo mu je jedna od rijetkih svijetlih točaka to što su uspjeli u programu naći mjesta za 'Brooklyn 9-9'. Nisu samo propustili (ili drugim domaćim televizijama prepustili) prikazivanje najboljih djela objektivno bogatije američke produkcije, nego se do HTV-a nisu uspjele dovući ni doista dobre britanske komične serije, kao što je, primjerice, 'Peep Show'. Vjerojatno za to, između ostalog, postoje i financijski razlozi, ali ako je tako, onda su mogli uštedjeti i na otkupu serije 'Vrati mi se, draga'. Nije sve što dolazi s BBC-ja zlato, ma što vam o tome govorili tata, stric i urednik s HTV-a koji nikada nisu preboljeli 'Crnu guju', Rodneyja i Delboya. Ako se već nema love za 'Mirandu', 'Fleabag' ili 'The IT Crowd', poštedite nas sa serijama otkupljenim samo na temelju stare slave BBC-djedovine.