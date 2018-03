'Corporate' - najsjajnija i najmračnija humoristička serija Comedy Centrala

Uz neke dijelove serije 'Corporate' glasno ćete se smijati, ali ćete uz neke - možda čak i iste one kojima ste se smijali - poželjeti otići što dalje od korporacijskog svijeta. Najbolje među amebe na Mars

U jednoj epizodi humoristične serije 'Corporate' superpoznati, ali anonimni grafiti-umjetnik i borac protiv korporacija Trademarq svojim osuđujućim crtežom označava sjedište tvrtke Hampton DeVille u kojem rade glavni junaci ove serije. To pred zgradu privlači brojne prosvjednike protiv korporacijskog kapitalizma koji predsjednika tvrtke, Christiana DeVillea gađaju plastičnom čašom s frapeom. DeVille uzima čašu, dobro je promotri, shvati da potječe iz lanca trgovina frapeom koji također pripada korporaciji Hampton DeVille - što prosvjednici koji piju frape, naravno, ne znaju - i na pamet mu pada sjajna ideja. Tvrtka Hampton DeVille prodavat će proizvode s antikorporacijskim, prosvjednim sloganima! I za osmišljavanje takvih proizvoda angažirat će nikoga drugog nego samog Trademarqa!

U distopijski, ali stvarnosti vrlo sličan svijeta 'Hampton DeVillea' u seriji nas uvode dva mlada pripravnička igzekjutiva Matt i Jake - glume ih autori serije Matt Ingebretson i Jake Weisman. Matt je dobroćudni melankolik kojeg na jednom korporacijskom izletu motivacijski govornici nazivaju 'žirafom', pomalo je katatoničan od nespavanja i umora, ali još sanjari o normalnijem životu u kojem bi proizvodio svoje pivo i bio sretan. Jake je cinični depresivac - svakodnevno veselo objavljuje da bi najradije umro i svjestan je korporacijskog žrvnja koji ga neumoljivo melje, ali se ipak u njemu pokušava snaći na razne načine - od prodavanja analgetika koje je dobio nakon operacije kičme zainteresiranim kolegama koje mogu ponuditi protuusluge pa sve do vođenja detaljne Excel tablice o svim mračnim tajnama kolega koje upoznaje na simpozijima.

Kada bi 'Corporate' bila dramska serija, u toj bi epizodi bio sadržan njezin čitav DNK. Njezini tvorci, naime, nemaju nikakvih iluzija ni o čemu i ni o kome povezanim s korporacijskim svijetom, pa čak ni s onima koji protiv njega prosvjeduju. No 'Corporate' nije dramska nego humoristična serija , neka vrsta crne satire, pa iako s gore opisanom epizodom uvelike otkriva svoj svjetonazor, u svojih se deset epizoda ne bavi toliko globalnim korporacijskim spletkama, nego svakodnevnim apsurdima života i rada u korporaciji iz perspektive njezinih zaposlenika.

Prvi nadređeni Mattu i Jakeu su Kate i John - urnebesno smiješni Anne Dudek i Adam Lustick, koji nisu samo karikature pravih, štreberskih korporacijskih poslušnika, nego i svojevrsno upozorenje Mattu i Jakeu u vezi s onim što se od njih očekuje kada prestanu biti pripravnici, a jedna od njihovih kolegica koja se u cijelom tom korporacijskom svijetu ponaša najsličnije normalnom ljudskom biću jest Grace, službenica kadrovskog odjela koju sjajno tumači komičarka Aparna Nancherla. Naravno, u zapaženoj se ulozi pojavljuje i predsjednik korporacije, Christian DeVille (igra riječi u prezimenu nije ni naročito suptilna ni slučajna), inače Lance Reddick, koji nam je dobro poznat iz 'Žice'.

'Corporate' je vrlo, vrlo smiješna serija i uz brojne situacije, dijaloge i scene sigurno ćete se nasmijati naglas. No to je ona vrsta komedije koja je definitivno nastala po formuli da je komedija zapravo tragedija s distancom. Ako bismo čak htjeli biti još precizniji, reklo bi se zapravo da je to horor s distancom jer je tako i snimljena - s kadrovima okupanim ispranom, žućkastom svjetlošću ili uronjenima u polumrak, s likovima položenim u neobične, niske perspektive kojima se postiže dojam o njihovoj nemoći pred Velikim Zlom, pa na kraju krajeva i s povremenim izletima u nadrealno i fantastično, ali ne ono iz dječjih bajki, nego iz noćnih mora.