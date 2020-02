[FOTO/VIDEO] Lučki spektakl buke i svjetla: Rijeka predstavila svoju Operu industriale

Središnji dio programa svečanog otvorenja Rijeke Europske prijestolnice kulture počeo je u 19.30 sati u riječkoj luci, prostoru snažne identitetske točke grada, gdje je, na velikoj pozornici na De Francheskijevu gatu, unatoč neumoljivoj kiši, u režiji Dalibora Matanića te u izvedbi preko stotinu izvođača i velikog dijela publike, predstavljena 'Opera industriale', posveta radnicima i temeljnim vrijednostima na kojima je izgrađena Europa - različitosti, toleranciji i antifašizmu

Na glavnoj pozornici je nastupilo 20 riječkih gitarista: Dražen Baljak i Matej Zec (Let 3) Vlado Simcich Vava (ex Laufer / Turisti) Tomislav Radinović i Darko Petković (Jonathan) Luka Benčić i Matko Botić (My Buddy Moose) Davor Tomić (Father) Vedran Vučković ( Nord / Gerila) Karlo Horvat i Rade Malobabić (Kryn) Darko Terlević (The Siids) Vladimir Tomić (Moskva) Ilir Domnik (ex Družba bijesnih lisica / solo artist) Andreas Kornjača (Fanaa) Zlatko Štefančić (Zenoth) Davor Margan (Lost Lucid) Borna Žderic (Mamut) Matej i Ivan Hanžek (Old Night).

Na krovu Robne kuće Ri u Operi industriale nastupilo je 10 bubnjara iz udruge RiRock: Vinko Golembiowski (UMA) Saša Vukosav (ex Father ) Goran Grgurev (God hates a coward) Mateo Rožić (Zenoth / Hand of Apollo) Igor Klanfar (Kraj Programa / Mburns) Kristian Kirinčić (Fanaa) Vanja Kauzlarić (Pachamam Street Conection/Officer Down) Stefan Drmač (Media Effect /Johnny Quid) Tihomir Kešelj (Obrazovni Program).

''Bella Ciao' bila je završna pjesma kojom je Rijeka simbolički podsjetila Europu i Hrvatsku na slobodu koju građani Europe žive u proteklih 75 godina - 'È questo il fiore del partigiano, morto per la libertà!', poručuju iz Rijeke.