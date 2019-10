Nestalna ljubav i krhost ljudskih odnosa na Festivalu prvih

U Galeriji Događanja otvoren je u ponedjeljak 17. Festival prvih koji se do 19. listopada 2019. održava u Centru Knap

U nastavku festivala bit će prikazani filmovi 'Forska zima', koji je snimljen kao završna prezentacija filmskog i dramskog edukativnog procesa projekta 'Akcija na otoku ili kako hoćete', potom kratki igrani film Barbare Vekarić 'Nitko nije savršen', performans Petre Brnardić 'Do you love me?', predstava 'Preokret ili kra' prema motivima predstave Ende oder Wende Ž. Zorice Šiša i grupe Ulješura iz 1983., preformans 'car je gol u galeriji događanja' u kojem susjeluju Mary May, Nataša Radušić, Ema Crnić, Nebojša Stijačić, Marko Meštrović, Stanislav Habjan i poetska večer s Hrvojem Jurićem.

Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. – 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila.