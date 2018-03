Nenad Puhovski: 'Imamo vjernu publiku koja nas obvezuje da nastavimo'

Na kraju 14. ZagrebDoxa, direktor i utemeljitelj tog međunarodnog festivala dokumentarnog filma, Nenad Puhovski, rekao je da je ovogodišnje izdanje pokazalo da im je publika ostala vjerna, što ih obvezuje da na isti način nastave i dalje s radom

Filmske projekcije nagrađenih i odabranih filmova i u nedjelju

Iako je natjecateljski dio festivala zatvoren u subotu dodjelom nagrada, festivalske projekcije tradicionalno se nastavljaju i tijekom nedjelje, od 12 do 22 sata.

U programu 'Best of Fest' prikazuju se svi nagrađeni filmovi 14. ZagrebDoxa, 'O očevima i sinovima' Talala Derkija (Veliki pečat za najbolji film iz međunarodne konkurencije i nagrada Movies That Matter), 'Grad Sunca' Ratija Onelija (posebno priznanje međunarodnog žirija), 'Druga strana svega' Mile Turajlić (Veliki pečat za najbolji film iz regionalne konkurencije i nagrada FIPRESCI).

Tu su i 'Playing Men' Matjaža Ivanišina (posebno priznanje regionalnog žirija), 'Dani ludila' Damiana Nenadića (posebno priznanje regionalnog žirija), 'Preko svih granica' Marte Prus (Mali pečat za najbolji film autora do 35. godina), 'U slučaju rata' Jana Geberta (posebno priznanje Movies That Matter), 'Ljepota' Kristine Kuzakmetove (nagrada Teen Dox), 'Zovite me Tony' Klaudiusza Chrostowskog (posebno priznanje Teen žirija).