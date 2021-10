Neki su nakladnici otkazali svoj dolazak, no mnogi dolaze: Evo koje su nam knjiške novitete pripremili za sajam najavljen pod strogim mjerama

Održavanje Interlibera je najavljeno od 9. do 14. studenog. Neki od izdavača strahuju da bi, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, sajam u posljednji čas mogao biti otkazan. Ipak, svoje štandove i knjiške novitete pripremaju punom parom

Otkazani sajam je u kratkom roku bio dobio svoj zapaženi online projekt 'Knjiga svima i svuda' , posredstvom kojega su se interliberske aktivnosti održavale na internetskim platformama, u knjižarama i na HRT3. Osim toga, program predstavljanja novih autora i književnih noviteta prenosio se na i Youtubeu, pa ljubitelji knjige nisu bili do kraja zakinuti. Ipak, šušur sajma i štandove izlagača zamijenili su ekrani računala i internetske košarice, što je oduzelo prošlogodišnjem Interliberu velik dio šarma po kojemu je poznat.

Prošle je godine, sjećamo se, Interliber zbog pandemije koronavirusa bio otkazan. Barem u onom fizičkom smislu, jer dobili smo online varijantu najvećeg književnog sajma u zemlji, i to tako da se velik broj knjižara (njih čak 120) i nakladničkih kuća odlučio organizirati i svoje nove naslove ponuditi virtualno, kao i u nizu knjižara u zemlji gdje su 'vladali' interliberski popusti u vrijeme održavanja tog 'krnjeg' izdanja našeg najvećeg književnog sajma.

od 28. rujna do 3. listopada

Ove godine, na radost mnogih, najveći književni sajam dogodit će se - uz tu online varijantu, koja je opet raskošno osmišljena - i u svom tradicionalnom, fizičkom obliku na poznatoj lokaciji zagrebačkog Velesajma, i to od 9. do 14. studenog (podsjetimo, dvaput je ranije Interliber bio najavljen pa zbog epidemiološke situacije odgođen, u proljeće te u rujnu ove godine). Epidemiološke mjere nadolazećeg Interlibera su, javljaju nam iz Zajednice nakladnika i knjižara HGK, sljedeće: po posjetitelju će biti osigurana četiri četvorna metra prostora, bez covid-potvrda nema ulaza na sajam, a obvezne su i maske. Kako za posjetitelje, tako i za izlagače. Brzi test na koronu, za one bez covid-putovnica, moći će se napraviti ispred ulaza na Interliber, a na red i provođenje mjera pazit će zaštitari. Interliber će se održati u petom i šestom paviljonu Velesajma, uz moguću aktivaciju i sedmog.

Ipak, među ponekim izdavačima, kako saznajemo u razgovoru s njima, vlada svojevrsni strah od ponovnog otkazivanja Interlibera u zadnji čas. Iako su mnogi od njih već potvrdili svoj dolazak i pripremaju svoje štandove i knjige, čine to uz stalno refreshanje portala i web-stranica Velesajma u iščekivanju mogućeg otkazivanja sajma. Ranije su nakladnici OceanMore, Fibra i Hrvatska sveučilišna naklada Jutarnjem listu potvrdili kako na Interliberu ove godine neće sudjelovati (Naklada Ljevak istom je listu potvrdila svoje sudjelovanje na sajmu). Kao razloge, naveli su one ekonomske.

'Razlog za odustajanje pretežno je ekonomski. Jer, ako je 50% cijepljenih u populaciji, znači da će biti u startu znatno manje posjetitelja na ovogodišnjem Interliberu. Cijena prostora za izdavače jest smanjena, ali dobili smo popust samo 10%, što nije logično, jer se već u startu može očekivati 50% posjetitelja manje. Po nekoj logici, trebala bi i cijena prostora biti barem 50% manja,' izjavila je za Jutarnji list vlasnica nakladničke kuće OceanMore Gordana Farkaš Sfeci.

Kako doznajemo iz Zajednice nakladnika i knjižara HGK, otkazivanje Interlibera zasad nije izgledno i sajam ide kako je i najavljeno.

'Epidemiološki govoreći, Interliber će sigurno biti najsigurniji shopping u gradu. Osim toga, opet idemo i s programom Knjiga svima i svuda, a sve što radimo i pripremamo, radimo tako da budemo odgovorni prema kupcima i građanima. Na Velesajmu će tijekom održavanja Interlibera biti takve mjere, da ćemo mi, ustvari, biti manekeni onoga što Stožer zahtijeva. Dakle, bez covid-potvrda, bez QR koda - nema ulaska ni za koga. Također ćemo imati i mjerače broja posjetitelja, a u halama će istovremeno moći biti cca 1000 do 1500 ljudi, s obzirom na njihovu kvadraturu. Koordinirat ćemo ulazak i izlazak posjetitelja, a prvi put nakon dugo vremena na Interliber će se moći ući jedino s ulaznicama. One će biti besplatne, no uvjet za ulaznicu je covid-potvrda, odnosno QR kod,' rekao nam je Slavko Kozina, predsjednik zajednice nakladnika i knjižara HGK.